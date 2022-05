De mol is ontmaskerd: ‘Aan een hoog tempo mollen was het plan. Ik heb een sprintje getrokken’

Een bom die live ontplofte voor 11.000 fans, en een smak geld die op de valreep niet werd gecasht. De mol sloeg zondagavond nog een laatste keer ferm toe, alvorens het masker afviel. Erachter bleek Uma Vandemaele te zitten, de 26-jarige lerares uit Kortrijk. ‘Dit was het langste half jaar van mijn ­leven.’

Het begon nog in het droomlandschap van de Canarische Eilanden waar, in ruil voor 10.000 euro, de drie finalisten een bom moesten ontmantelen. Mislukt, of wat dacht u? Maar de ontploffing viel 3.000 kilometer verderop. Met confetti, weliswaar, in een bomvol Paleis 12. De tiende editie van De mol vierde de finale live in Brussel, in het bijzijn van 11.000 fans. En nog eens een dik miljoen thuis voor de buis. De hand die ‘per ongeluk’ de foute kabel van de bom knipte? Die van Uma Vandemaele.

Haar termijn als mol is de opmerkelijkste in de geschiedenis van het spel. Nadat kinesist Philippe Minguet (34) halverwege had beslist om op te stappen, nam Uma zijn rol over. ‘Toen bleek dat ik de mol werd, schoot de adrenaline door mijn lijf. Die is blijven gieren tot het einde. Ik had maar half zoveel tijd, dus ik moest dubbel zo snel gaan. Aan een hoog tempo mollen, dat was het plan. Ik heb een sprintje getrokken.’

Zij het een sprint die tot zes maanden na de opnames duurde. Tijdens de laatste eliminatie op La Gomera kregen Uma en finalisten Sven en Yens ‘error’ te lezen op hun computerscherm. Daar ontdekten ze dat de laatste vijf vragen pas in België werden in­gevuld, een half jaar later. ‘Het langste half jaar van mijn leven’, zegt Uma. ‘Andere seizoenen wisten de finalisten na afloop wie de mol was. Voor ons duurde het spel gewoon voort. We hoorden elkaar nooit, tot we in Paleis 12 samenkwamen voor opnames. Erg lastig om dan te verbergen dat je meer weet.’

Uma Vandemaele. Foto: play4

Toch deed ze het met verve, vindt presentator Gilles De Coster. ‘Uma had misschien wel de moeilijkste opdracht ooit als mol. Maar ze heeft die grandioos vervuld. Elke avond, tijdens de veel te korte briefings, was ze supergeconcentreerd en leerde ze snel de volgende opdracht. ’s Anderendaags speelde ze haar onbezorgde zelve. Maar tegelijk was ze sluw. Ze heeft werkelijk élke opdracht laten mislopen. Uma is de snelste mol ter wereld.’

Ook tijdens haar act die ze nog tijdens de liveshow moest uitvoeren, liet Uma geen steek vallen: twee keer 45 seconden vrijwel foutloos drummen mislukte, en dat ondanks vijf weken oefenen. Maar omdat Uma buitenspel werd gezet door het publiek, kostte dat geen geld.

‘Ik heb maar één moeilijk moment gehad als mol: het laatste avondmaal. Alle drie moesten we doen alsof we de mol waren en onze sabotages prijsgeven. Compleet onverwacht, dus ik moest improviseren. Maar uiteindelijk kon ik gewoon goudeerlijk zijn over mijn mollenwerk.’ (lacht)

Vandemaele blikt tevreden terug op haar deelname. Als enige kandidaat ooit beleefde ze beide kanten van het spel. ‘De switch ­maken van kandidaat naar mol viel verrassend goed mee. Ik had een voorsprong, want ik wist op wat de anderen zouden ­letten. Ik ging zogezegd altijd voor eigen­gewin, dus kon ik zo én voor mezelf gaan, én geld uit de pot houden. Zonder dat het opviel. Sven (de winnaar van het spel, red.) en Yens speelden wel heel sterk, en slim. Ik ben blij dat we elkaar nu allemaal gewoon kunnen terugzien. Ik wil iedereen goed vastpakken.’