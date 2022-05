Nieuwe Doctor Who is jong en zwart

Een nieuwe James Bond is er nog niet. Maar de BBC heeft net de opvolger van Jodie Whittaker als Doctor Who bekendgemaakt, en dat is in Engeland (en bij scififans) haast even belangwekkend nieuws. Het wordt de 29-jarige Ncuti Gatwa, bekend als Eric uit Sex education.

Eigen aan het personage Doctor Who is dat hij/zij eeuwig blijft leven door geregeld een nieuwe gedaante aan te nemen. Jodie Whittaker werd in 2017 de eerste vrouwelijke Dokter. De in Rwanda geboren Gatwa is de veertiende acteur die de rol speelt, en de eerste met een donkere huidskleur.

"I may only have one heart but I am giving it all to this show" Ncuti Gatwa is the Doctor



Ander Who-nieuws is de terugkeer van Russell T. Davies als showrunner. Davies was verantwoordelijk voor de succesvolle comeback van Doctor Who in 2005, maar was sinds 2010 niet meer betrokken.

Doctor Who – bij ons te zien op Prime Video – is in Groot-Brittannië een instituut. De serie, over een tijdreizende Time Lord die intergalactische booswichten bevecht met flegma en een sonische schroevendraaier, startte in 1963 op de BBC. Aanvankelijk was de reeks voor kinderen bedoeld, maar de humor en de vaak slimme plots hielden volwassenen aan het kijken. Na 1989 verdween de reeks zestien jaar van het scherm.