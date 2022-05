Alweer Belgen aan het feest in Duinkerke: Thijssen wint slotrit, Gilbert is eindwinnaar

Gerben Thijssen heeft de zesde en laatste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. De Belg van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux was in een massasprint in Duinkerke nipt sneller dan Hugo Hofstetter. Philippe Gilbert, die drie dagen geleden de derde rit won en in de vijfde etappe de leiderstrui overnam, is eindwinnaar.

Gilles De Wilde, Alexis Renard, Fabian Lienhard, Robert Stannard, Juraj Sagan, Joris Delbove en Léo Danès zorgden na 10 kilometer voor de ontsnapping van de dag. Zij kregen een voorgift van zowat drie minuten op het peloton, waarin Lotto Soudal het tempo bepaalde voor leider Gilbert.

De vroege vluchters mochten de eerste van acht plaatselijke ronden, van elk 9 kilometer in het centrum en op de zeedijk van Duinkerke, aansnijden met een voorgift van 1:35 op een jagend peloton. Voorin viel Robert Stannard weg na mechanisch defect en zijn plaats werd ingenomen door Clément Carisey. Eerst Juraj Sagan en daarna Léo Danès loesen vooraan ook lossen. Renard, Lienhard, De Wilde, Carisey en Delbove waren de vijf resterende vluchters. Zij begonnen met een voorgift van 35 seconden aan de drie resterende ronden. De Wilde en Renard bleven er het langst in geloven, maar op zeven kilometer waren ook zij eraan voor de moeite. Het peloton kreeg zijn aangekondigde massasprint. Thijssen begon die van ver op kop, niemand slaagde erin hem te remonteren.

De 23-jarige Thijssen boekte zo zijn eerste profzege. Voor de afscheidnemende Gilbert is het de tachtigste overwinning, de tweede dit seizoen, na ritwinst in de derde etappe.

Op de erelijst volgt Gilbert de Nederlander Mike Teunissen op. Die won in 2019, de voorbije twee jaar werd de Vierdaagse niet gereden. Gilbert zorgde voor 24e Belgische eindzege in het noorden van Frankrijk. De Franse thuisrijders doen nog drie stuks beter. Dimitri Claeys was in 2018 de vorige Belgische eindwinnaar. Dit jaar werden vier van zes etappes gewonnen door een Belg. Daar zorgden Gilbert (3e rit), Taminiaux (4e), Gianni Vermeersch (5e) en Thijssen (6e) voor.