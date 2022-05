Cavendish wint laatste rit in Hongarije, Van der Poel gaat als leider de rustdag in

Mark Cavendish won in een massasprint de derde rit in de Giro, van Kaposvar naar Balatonfüred (201 km). De Brit van Quick-Step Alpha Vinyl was de beste in de langste, maar wellicht ook saaiste etappe in deze Giro. Mathieu van de Poel blijft leider.

Hoe kwam de zege tot stand?

De vlucht van de dag kwam er meteen na de start: drie Italianen gingen vooruit rijden: ploegmaats Mattia Bais en Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) en Samuele Rivi (EOLO-Kometa). Opvallend: de twee ploegmaats gingen ook vrijdag samen in de aanval. Ze kregen tot zes minuten voorsprong maar Alpecin-Fenix, later geholpen door Lotto-Soudal en Groupama-FDJ, hield de kloof onder controle. Op 28 km van de finish was de hergroepering al een feit.

Op 12 km van de aankomst demarreerden Pascal Eenkhoorn en Rick Zabel. De Duitser wilde enkel zijn blauwe bergtrui verdedigen op het korte klimmetje aan de abdij van Tihany en liet zich snel uitzakken, de Nederlander werd wat later gegrepen.

De verwachte massasprint kwam er en daarin bleek Mark Cavendish de snelste, voor Arnaud Démare en Fernando Gaviria. Meteen zijn zestiende ritzege ooit in de Giro.

Wat deden de favorieten?

In het peloton blijven en geen tijd verliezen. In deze sprintetappe hadden ze niks te winnen.

Wat deden de Belgen?

Die lieten zich opmerken in een dienende rol. Senne Leysen reed kilometers op kop in het peloton in dienst van leider Mathieu van der Poel om de kloof met de vroege vluchters onder controle te houden. In functie van Caleb Ewan stak ook Thomas De Gendt een handje toe. Dries De Bondt bleef als waakhond heel de dag in de buurt van Van der Poel. Bert Van Lerberghe speelde als voorlaatste man een belangrijke rol in de sprinttrein voor Cavendish.

Verder nog iets dat u moet weten?

De Sloveen Jan Tratnik (Bahrain Victorious) is de eerste opgever. Door pijn aan de pols, twee dagen na zijn val in de eerste etappe, gaf hij er onderweg de brui aan.

Na drie dagen koersen in Hongarije krijgen de renners morgen een rustdag voorgeschoteld om de transfer naar Sicilië te maken waar dinsdag meteen een bergrit volgt met aankomst op de flanken van de Etna.