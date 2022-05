Sinn Fein is de grootste partij van Noord-Ierland en mag de premier leveren. Dat is historisch. Toch is een referendum voor de hereniging van Ierland niet voor morgen. Een werkbare regering vinden wordt al lastig genoeg.

‘Op dit moment heb ik mijn hele leven gewacht’, zei Francie Molloy van Sinn Fein zaterdag. De vreugde in het katholieke kamp was enorm. Wie had zich tien jaar geleden kunnen voorstellen dat de partij ...