Ontmoeting tussen first lady’s: Jill Biden brengt onaangekondigd bezoek aan Zelenska

De echtgenote van de Amerikaanse president Joe Biden heeft op Moederdag een onverwacht bezoek gebracht aan Oekraïne. In Oezjhorod, een stadje aan de Slovaakse grens, heeft ze Olena Zelenska, de echtgenote van de Oekraïense president Vladimir Zelenski, ontmoet.

Jill Biden is op rondreis door de buurlanden van Oekraïne, maar ging in het grootste geheim de grens met Oekraïne over, dat al tien weken in oorlog is met Rusland. ‘Ik wou op Moederdag komen’, zei ze aan Zelenska. ‘Ik vond het belangrijk om te tonen aan de Oekraïense bevolking dat deze oorlog moet stoppen, en dat de Verenigde Staten Oekraïne steunen.’

Zelenska bedankte Biden voor haar ‘moedige daad’. ‘We begrijpen dat het heel wat vraagt van de first lady om naar oorlogsgebied te komen’, zei ze.

Het is het eerste publieke optreden van Zelenska in een lange tijd, ze leeft samen met haar kinderen ondergedoken op een geheime locatie. Ze ontmoette Jill Biden in een klein klaslokaal, waar journalisten welkom waren. Later spraken de vrouwen elkaar ook privé. Het bezoek duurde ongeveer een uur.

Zondag bezocht Biden ook nog opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen in Slovakije. Vrijdag en zaterdag was ze te gast in Roemenië. Ze bezocht onder meer de Amerikaanse troepen die in het Navo-land gelegerd zijn. Maandag staat een ontmoeting met de Slovaakse president Zuzana Caputova op het programma.