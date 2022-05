Onderzoek naar zware crash: auto vliegt in voortuin burgemeester

Een zwaar verkeersongeval op de Beringsesteenweg (N72) in Leopoldsburg heeft zondagvoormiddag een ware ravage aangericht. In totaal raakten zeven voertuigen betrokken, waarvan initieel twee personenauto’s met elkaar in aanrijding waren gekomen. Een van de voertuigen belandde op zijn dak in de voortuin van de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kauffmann.

De lokale politie van de zone Kempenland deed de nodige vaststellingen en verwittigde het parket van Limburg dat besliste een verkeersdeskundige aan te stellen om de omstandigheden te onderzoeken. Voor het stellen van de nodige onderzoeksdaden werd beslist de Beringsesteenweg urenlang af te sluiten. Een van de voertuigen kwam in de voortuin van het huis van de burgemeester van Leopoldsburg terecht, Marleen Kauffmann (CD&V). Uiteindelijk liepen twee personen ernstige verwondingen op, maar er was geen sprake van levensgevaar. Het betrokken voertuig belandde op de zijkant tussen twee wagens, die bij de burgemeester voor het huis geparkeerd stonden. De burgemeester bood ook hulp aan twee inzittenden van een wagen, die door de brandweer bevrijd moesten worden.

‘We waren aan het ontbijten en hoorden een harde knal. We gingen kijken en zagen een enorme ravage. We hebben toen onmiddellijk de hulpdiensten gebeld die zeer snel ter plaatse kwamen. Op de parking in onze voortuin stonden twee voertuigen geparkeerd. Daartussen lag een auto op zijn zijde’, vertelt de burgemeester.

Vermoedelijk gebeurde de crash zondag rond 10.30 uur tijdens een inhaalmanoeuvre. Het inhalend voertuig kon een aanrijding met een tegenligger niet voorkomen, waarna de ravage veroorzaakt werd. Door de frontale aanrijding werden andere voertuigen, waaronder enkele langs de rijbaan geparkeerde wagens, geraakt.