Unieke triple na winst op WK Ironman triatlon

Niet de lavavelden van Hawaï, maar wel de rode canyons van Utah waren voor het eerst in de geschiedenis het decor voor het mythische WK Ironman triatlon. De Noor Kristian Blummenfelt kon zijn heerschappij over het triatlon uitbreiden, hij won in het Amerikaanse St. George (Utah) het WK Ironman en realiseerde zo een unieke triple.

Blummenfelt is de eerste triatleet die in een jaar tijd de drie belangrijkste evenementen in de sport, alle afstanden bij elkaar genomen, kan winnen. Eerder won hij goud in de olympische triatlon in Tokio en schreef hij de World Series op zijn naam.

De 28-jarige Noor voegde zaterdag het officieuze WK op de lange afstand toe aan zijn palmares. Hij finishte na 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en een marathon (42,195 km) in 7u49:16. Daarmee was hij vier minuten sneller dan de Canadees Lionel Sanders (7u54:03). De Nieuw-Zeelander Braden Currie (7u54:19) eindigde derde.

De Belgen konden niet meevechten voor finaleplaatsen. Pieter Heemeryck finishte op de 19e plaats, in 8u34:20. Bart Aernouts, die tweede werd in Hawaï in 2018, besloot uit de race te stappen. ‘Vandaag hadden zowel mijn lichaam als geest niet de energie om deze brutale race aan te gaan’, schreef hij op Instagram. Eerder omschreef hij in een interview met deze krant het aangepaste parcours in Utah als ‘zwaarder dan dat van Hawaï’.

Zwitserse wint bij vrouwen

Bij de vrouwen pakte de Zwitserse Daniele Ryf haar vijfde titel. Ze finishte in 8u34:59, voor de Britse Kat Matthews (8u43:49) en de Duitse Anne Haug (8u47:03), de winnares van 2019. Geen enkele Belgische triatlete kon zich kwalificeren voor het WK.

Het WK Ironman gaat traditioneel door op Hawaï begin oktober, maar werd vanwege de coronapandemie in 2021 uitgesteld en verplaatst naar Utah.