Sherpa verbreekt eigen record: 26 keer naar top van Mount Everest

De Nepalese sherpa Kami Rita (52) bereikte zaterdag voor de 26e keer de top van de Mount Everest, daarmee verbrak hij zijn eigen record, dat hij pas vorig jaar stelde. Kami Rita beklom de 8.848,86 meter hoge berg langs de traditionele zuidoostelijke bergkamroute als leider van 10 andere sherpa’s.

‘Kami Rita verbak zijn eigen record en zet zo een nieuw wereldrecord in het klimmen’, zegt Taraneth Adhikari, de directeur van de departement Toerisme in de hoofdstad Kathmandu.

De klimroute die Kima Rita gebruikte werd voor het eerst begaan door de Nieuw-Zeelandse Sir Edmund Hillary en de Nepalese sherpa Tenzing Norgay in 1953, en blijft tot vandaag de meest populaire.

Rita bereikte in 1994 voor het eerst de top van de hoogste berg ter wereld. Hij bedwong ook alle andere Himalayareuzen, waaronder de K2 op de Pakistaans-Chinese grens, de op een na hoogste berg ter wereld.

Dit jaar vaardigde de Nepalese overheid 316 vergunningen uit, vorig jaar waren dat er 408. Dat was het hoogte aantal ooit. In totaal werd de Everest al 10.657 beklommen sinds het in 1953 langs de Nepalese en Tibetaanse kant in kaart werd gebracht. Er lieten ook al 311 mensen het leven, volgens de Himalayaanse databank.