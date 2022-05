Na dramatische peiling: ‘Moeite doen om verhaal naar mensen te brengen’

Ooit waren de christendemocraten de grootste partij van Vlaanderen, nu zouden ze de kleinste zijn. Dat blijkt uit een peiling van De Standaard en VRT.Nws. ‘We moeten meer moeite doen om ons verhaal naar de mensen te brengen’, reageerde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in De zevende dag.

De peiling kwam hard aan bij CD&V: voorzitter Joachim Coens besloot op te stappen, staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi stelde zijn kandidatuur. Maar is een voorzitterswissel wat de partij nodig heeft? ‘Sammy is een goede kandidaat, een scherpe communicator. Het zou gemakkelijker zijn voor Mahdi om aan te blijven als staatssecretaris, maar hij neemt zijn verantwoordelijkheid op’, zegt Verlinden. De CD&V-minister is zelf van mening dat het probleem fundamenteler is dan de positie van de voorzitter, of wie welke functie bekleedt.

Volgens de minister moet CD&V vooral focussen op hun eigen boodschap. ‘We zijn meer doeners dan roepers, en dat is moeilijk, want we moeten ons verhaal meer naar de mensen kunnen brengen’, zegt ze.

Ze denkt dat partijen die het nu erg goed doen, vooral focussen op de angsten die mensen hebben, de oorlog in Oekraïne, het koopkrachtverlies. ‘Die angst is een gemakkelijke hefboom om aan politiek te doen. Wat vandaag moeilijker is, is een positief, verbindend verhaal te brengen’, vindt ze. ‘Het is geen geheim dat zij die zoeken naar verbinding en oplossingen, het moeilijker hebben.’

Of de Vivaldi-regering kan doorgaan? ‘Ik zie niet in waarom een regering op basis van een peiling van 2.000 mensen zou moeten gaan twijfelen’, besluit ze.