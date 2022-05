Twee Palestijnse verdachten van aanslag opgepakt na klopjacht

De Israëlische politie heeft twee Palestijnen opgepakt die ervan verdacht worden achter de aanslag in Elad te zitten. Drie mensen kwamen daar donderdag om het leven door messteken en kogels.

‘De twee terroristen die drie Israëlische burgers vermoord hebben in een dodelijke aanslag bij de stad Elad zijn gearresteerd’, zegt de Israëlische politie, het Israëlische leger en de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet zondag in een gezamenlijke verklaring.

De arrestatie komt er na een grootschalige klopjacht. De Israëlische politie en het leger zetten de grote middelen in om hen te vinden, van helikopters tot drones. De grensovergangen naar de Palestijnse Westelijke Jordaanoever, die preventief werden gesloten voor Onafhankelijkheidsdag, bleven dicht. De Israëlische premier Naftali Bennett zei dat ‘de terroristen een prijs zullen betalen’.

Twee Palestijnen van 19 en 20 jaar zouden donderdag met messen en bijlen Israëlische burgers hebben aangevallen in het stadje Elad. Een dader beschoot slachtoffers. Drie mensen kwamen om het leven bij de aanslag.

Elad ligt op zo’n vijf kilometer van de ‘Groene Lijn’ die volgens het internationaal recht Israël scheidt van de Palestijnse gebieden. Er wonen vooral ultraorthodoxe Israëliërs, die donderdagavond in het centrum samenkwamen om de Israëlische Onafhankelijkheidsdag te vieren.

Of met de gevangenneming van de twee de rust weerkeert, is hoogst twijfelachtig. Al maanden heerst grote onrust en er is geen teken van de-escalatie.