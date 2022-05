EU betreurt aanstelling van nieuwe regeringsleider Hongkong: ‘Schending democratische principes’

De Chinese regio Hongkong kent een nieuwe leider: John Lee zal het stokje overnemen van Carrie Lam. Lee was als topman van de veiligheidsdiensten verantwoordelijk voor het neerslaan van de prodemocratische protesten en staat op een Amerikaanse sanctielijst. De Europese Unie betreurt de gang van zaken.

In Hongkong heeft Carrie Lam een opvolger gekregen. John Lee is zondagmiddag (lokale tijd) officieel aangesteld als de nieuwe regeringsleider van de Chinese regio. Lee was als topman van de veiligheidsdienst verantwoordelijk voor het neerslaan van de prodemocratische protesten in 2019. Daardoor kwam hij in 2020 op een Amerikaanse sanctielijst te staan.

Toch kan de 64-jarige John Lee op de goedkeuring rekenen van de Chinese elites. Hij kreeg 1.416 stemmen van het verkiezingscomité. Acht stemden tegen hem, maar op de lijst stond geen enkele andere kandidaat. Sommige Chinese critici vrezen dat de Westerse sancties op Lee een economische doorstart van de regio zal vertragen.

Europese kritiek

De Europese Unie betreurt de manier waarop Lee is aangesteld. ‘Dit is een nieuwe stap in de ontmanteling van het principe “een land, twee systemen”’, zegt de hoge vertegenwoordiger voor het Europees buitenlandbeleid, de Spanjaard Josep Borrell. Hongkong geniet officieel het statuut van speciale bestuurlijke regio van China, maar dat systeem werd de voorbije twee jaar uitgehold.

Zo snoeide Peking stevig in de kiescommissie die John Lee heeft voorgedragen. ‘Dat heeft het al beperkte democratische gehalte van het bestuur nog verder verzwakt’, aldus Borrell. Ook de samenstelling van het parlement werd al grondig hertekend door China. Maar 20 van de 90 zetels van het parlement komen in aanmerking voor algemene verkiezingen (tegenover 35 van de 70 voordien). Elke kandidaat moest bovendien blijk geven van ‘patriottisme’.

Borrell herinnert China en Hongkong er in naam van de EU aan dat ze zich ertoe geëngageerd hebben de regeringsleider en het parlement via algemeen stemrecht te laten verkiezen.

‘Historische missie’

In zijn toespraak zei Lee dat hij een ‘historische missie’ zal leiden om het volgende hoofdstuk van Hongkong uit te tekenen. Hij belooft de stad te verenigen en het open karakter te behouden. Volgens hem is de omstreden veiligheidswet, die de uitlevering van inwoners van Hongkong aan China mogelijk maakt, nodig om stabiliteit in de regio te bewaren. Het straatprotest tegen die wet werd in 2019 beantwoord met gewelddadige en repressieve optredens van de politie. In de nasleep van de protesten heeft China zijn greep op de regio fors versterkt.

Carrie Lam zei in april dat ze paste voor een tweede ambtstermijn om meer tijd door te brengen met haar familie. Onder haar bewind escaleerde de situatie in Hongkong.