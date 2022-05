Georges-Louis Bouchez (MR) uit kritiek op nieuwe baan prinses Esméralda

De RTBF heeft er een nieuwe columniste bij: Esméralda van België is haar naam. De 65-jarige halfzus van koningen Boudewijn en Albert II zal voortaan elke maand een bijdrage schrijven over gender en feminisme. Maar niet iedereen is even blij met die rekrutering. ‘Ik heb geen zin om daarvoor te betalen’, klinkt het bij MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

‘Vrouwen zijn zelden de oorzaak van oorlogen, wel bij de eerste slachtoffers. Het is belangrijk dat meer landen het principe van gelijkheid der seksen integreert op het beslissingsniveau, want vrouwen zijn een motor van vrede.’

Zo klinkt het in de eerste column van Esméralda van België op de website van de Franstalige openbare omroep RTBF. Het stuk kadert in Les Grenades, een project met de steun van de Fédération Wallonie-Bruxelles om ‘meer vrouwen een stem te geven’.

Dat een prinses er nu een vaste columniste wordt, is voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez de aanleiding om het hele concept van Les Grenades in twijfel te trekken. ‘Het verspreiden van woke-ideeën is het selectiecriterium voor deze functie’, zegt hij op Twitter. ‘Als de publieke diensten belastinggeld gebruiken om een unilateraal en militant wereldbeeld te verspreiden... Ik heb geen zin om daarvoor te betalen.’

Oorlog tegen ‘woke’

Bouchez ergert zich al langer aan wat hij ‘woke’ noemt – hij noemde ‘verdedigers van de woke-beweging die zich zijn beginnen verzetten tegen alle blanke mannen’ zijn grootste ergernis van 2021 in het eindejaarsinterview met Het Nieuwsblad.

C’est vrai que la diffusion d’idées wokistes est le critère de sélection pour cette fonction…

Quand le service public utilise l’argent du contribuable pour diffuser une vision unilatérale et militante du monde. Je n’ai pas envie de payer pour ça… #RTBF https://t.co/qfrwyKWwUF — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) May 7, 2022

Maar dat een prinses een column schrijft, is in het geval van Esméralda de Réthy niet zo vreemd. Marie-Esméralda van België, zoals de tante van koning Filip officieel heet, werkt al jaren als auteur en documentairemaakster. Ze was zestien jaar magazinejournaliste in Parijs, maar ‘wilde verder gaan dan gewoon de feiten verslaan’, zei ze enkele maanden geleden in een interview. Ze ruilde het pseudoniem ‘de Réthy’ weer in voor ‘van België’ en gebruikt dat ‘extra gewicht’ nu om druk te zetten voor de thema’s die haar na aan het hart liggen.

Enkele maanden geleden nog maar schreef de jongste dochter van Leopold III een opgemerkt opiniestuk in The Brussels Times, waarin ze zich aansloot bij ‘de groeiende groep Belgen die het taboe over ons koloniale verleden wil doorbreken’. Met de titel ‘Waarom Leopold moet vallen’ nam ze afstand van haar overgrootoom, Leopold II, en pleit ze voor officiële verontschuldigingen van België voor de wreedheden in Congo.

Eerder werd de prinses al eens opgepakt tijdens een betoging van de activistische klimaatbeweging Extinction Rebellion in Londen, waar ze woont.