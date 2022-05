Charles Leclerc verovert pole in GP Formule 1 van Miami

Charles Leclerc zette in zijn Ferrari de snelste tijd neer in de kwalificaties voor de Grote Prijs Formule 1 van Miami. Het is al de twaalfde keer in zijn carrière dat de Monegask vanop de polepositie mag starten.

Leclercs teamgenoot Carlos Sainz werd tweede in de kwalificaties en zo krijgen we zondag dus twee Ferrari’s op de eerste rij. Daarachter vinden we de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) en Lewis Hamilton (Mercedes) zetten respectievelijk vijfde en zesde tijd neer.

De GP van Miami start zondagavond 21.30 uur Belgische tijd.

Na vier races staat Leclerc aan de leiding in het wereldkampioenschap, met 86 punten. Titelverdediger Max Verstappen is zijn eerste achtervolger met 59 punten.