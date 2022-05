Dure kerosine houdt Nigeriaanse vliegtuigen aan de grond

Nigeria is het eerste land dat vliegtuigen aan de grond houdt, omdat de dure brandstofprijzen vliegen niet meer rendabel maakt. Vanaf maandag worden alle binnenlandse vluchten voor onbepaalde tijd opgeschort, aldus de lokale luchtvaartvakbonden.

De oorlog in Oekraïne zorgt voor stijgende prijzen op de oliemarkten. Kerosine is in Nigeria verdrievoudigd in prijs, waardoor lokale luchtvaartmaatschappijen de prijsstijgingen niet langer kunnen dragen, klinkt het. Veel van de maatschappijen werkten al met verlies.