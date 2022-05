Machtsvertoon met tanks en meer dan 10.000 troepen: Rusland repeteert voor parade 9 mei

De overwinning in Oekraïne zal hij nog niet kunnen uitroepen, komende maandag. Toch wil de Russische president Poetin van de Dag van de Overwinning, op 9 mei iets speciaal maken. Met een nog grotere militaire parade dan anders.

Op 9 mei viert Rusland de Dag van de Overwinning. Op de belangrijkste nationale feestdag wordt de triomf van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland herdacht.

Zaterdagochtend vond de generale repetitie plaats op het Rode Plein in Moskou. Meer dan 10.000 manschappen namen deel aan de oefening.

De parade zal ook in de rest van de wereld met argusogen worden gevolgd omdat Poetin plannen had om Oekraïense krijgsgevangenen mee te laten paraderen. Of hij zo ver zal durven te gaan, valt af te wachten.