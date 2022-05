Twee doelpunten Lukaku niet voldoende voor zege Chelsea

Romelu Lukaku mocht na een lange periode zonder doelpunten in de Premier League –?Het was al van 29 december 2021 geleden dat hij voor Chelsea in de competitie raakt trof –?nog eens juichen in de wedstrijd tegen Wolverhampton. Twee keer zelfs, maar een overwinning leverde dat niet op: de wedstrijd eindigde op 2-2.

Nadat hij aan de rand van het strafschopgebied neergehaald werd, mocht Lukaku in de 56ste minuut zelf de score openen vanop de stip. Amper drie minuten later tekende hij ook de 2-0 aan. In de 79ste en 97ste minuut slikte Chelsea echter nog tegentreffers van Trincao en Coady. Dat betekent duur puntenverlies voor Chelsea (67 punten) in de strijd om de derde plaats met Arsenal (63 punten) dat zondag tegen Leeds speelt.

Watford degradeert

Op de 36ste speeldag van de Premier League is het doek gevallen voor Watford en Christian Kabasele, die vanop de bank moest toekijken. Een 1-0 nederlaag bij Crystal Palace bleek fataal.

Op drie speeldagen van het einde telt Watford 22 punten en is de kloof met nummer 18 Everton (32 punten) onoverbrugbaar geworden. Watford speelt volgend seizoen in de Championship. Eerder was ook Norwich al zeker van degradatie.