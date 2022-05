Yates pakt tijdritzege in Giro, maar Van der Poel behoudt roze trui

Hoe kwam de zege tot stand?

De Duister Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), in 2016 Europees kampioen tijdrijden bij de beloften, zette een eerste richttijd neer met 12’07”92. Het was wachten op de Italiaanse kampioen Matteo Sobrero (Bike Exchange-Jayco) voor iemand beter deed.

Tom Dumoulin (Jumbo Visma) dook onder de twaalf minuten, maar kon maar heel even genieten van zijn besttijd, want een ijzersterke Simon Yates (Bike Exchange-Jayco) deed er meteen ruim vijf seconden af.

Wat deden de favorieten?

Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) verloor liefst 28 seconden op Simon Yates.

Wat deden de Belgen?

Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl) was de beste Belg met een tijd van 12’22”80, 33 seconden trager dan Simon Yates. Thomas De Gendt (Lotto Soudal) was de op een na beste Belg met 12’29”28.

Verder nog iets dat u moet weten?

Een kat wist zich net op tijd uit de voeten te maken voor een aanstormende Edoardo Affini van Jumbo Visma.

Van der Poel: ‘Wil roze trui meenemen naar Sicilië’

Van der Poel miste op drie seconden zijn tweede opeenvolgende dagzege, maar was toch tevreden. ‘Het verschil tussen winnen en verliezen was vandaag heel klein, maar ik denk dat ik een goede tijdrit heb gereden’, reageerde hij. ‘Op voorhand had ik hiervoor getekend had, maar als je op slechts drie seconden finisht, vraag je je natuurlijk af: waar heb ik die laten liggen? Ik voelde me goed, ik wist dat ik nog iets moest overhouden voor de slotklim. Het was een harde tijdrit en er waren wel bochten, maar die waren niet zo technisch, maar eerder snel. Dan is het moeilijk om daar het verschil te maken.’

‘De volgende etappe wordt in principe een sprint, dus ik hoop de roze trui mee naar Sicilië te nemen (waar de vierde etappe start, een bergrit met aankomst op de Etna, red.). Daarna zien we wel.’

Simon Yates: ‘Toch wat onverwacht’

’Ik ben enorm blij, want deze zege komt wat onverwacht’, zei Simon Yates na de race. ‘Maar ik neem het zoals het komt. Ik probeerde vandaag zo snel mogelijk te gaan en uiteindelijk kwam Van der Poel nog erg dichtbij. Of ik geloofde dat ik kon winnen? Dat moet je altijd doen. Onze partners hebben het voorbij jaar veel werk gestopt in onze uitrusting en dat loont nu.’

‘Het is mijn eerste tijdritzege in een grote ronde’, vervolgt Yates, die zijn eerste winst tegen de klok drie jaar geleden

