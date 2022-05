Minstens 25 doden na ontploffing in luxehotel centrum Havana

Bij een zware ontploffing in een luxehotel in het centrum van de Cubaanse hoofdstad Havana zijn al zeker 25 mensen om het leven gekomen, waaronder ook een Spaans toerist. Dat blijkt uit een nieuwe, officiële balans van de autoriteiten. Er raakten ook meer dan vijftig mensen gewond.

De voorgevel van de vier eerste verdiepingen van het vijfsterrenhotel Saratoga is grotendeels weggevaagd door de ontploffing die zich vrijdagochtend voordeed om 11 uur lokale tijd. Het hotel telt 96 kamers en twee restaurants en heeft op het dak een zwembad. De autoriteiten gaan uit van een ongeval met een ontplofte gastank. Een aanslag wordt uitgesloten.

Het hotel was dicht door de coronacrisis maar zou over een paar dagen weer opengaan. Onder meer Madonna en Beyoncé overnachtten al in het hotel.

De Spaanse eerste minister Pedro Sanchez betuigde al zijn medeleven met de nabestaanden van zijn overleden landgenoot. Hij bevestigde dat er nog een tweede Spanjaard ernstig gewond raakte bij de explosie.

De zoektocht naar mogelijke slachtoffers gaat verder, maar de hulpdiensten hebben de hoop opgegeven nog overlevenden te vinden. Op het ogenblik van de explosie bevonden zich in het gebouw enkel personeelsleden en technisch personeel dat de heropening van het hotel op 10 mei aan het voorbereiden was.

Foto: AFP