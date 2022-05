Brussel kan Irisfeest eindelijk weer vieren

Na twee jaar zonder fysieke editie, corona nietwaar, is het Irisfeest terug om de 33ste verjaardag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vieren.

In het Maison de la Poste op de site van Tour & Taxis in Brussel is het Irisfeest plechtig geopend tijdens een ceremonie met muzikale interventies en speeches. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS), Brussels parlementsvoorzitter Rachid Madrane (PS) en eerste ondervoorzitter van het Brussels Parlement Guy Vanhengel (Open VLD) namen het woord .

De minister-president benadrukte het belang om in moeilijke periodes zoals tijdens een pandemie of een oorlog elkaar te steunen. ‘De Brusselaars geven blijk van een geweldige betrokkenheid en een opmerkelijke solidariteit. Ik wil hen daarvoor plechtig bedanken. De Brusselaars hebben zich eerst tijdens de coronacrisis en nu ook voor de opvang van de oorlogsslachtoffers solidair en veerkrachtig getoond. Zoals altijd’, stelde Vervoort.

Staatshervorming

Brussels parlementsvoorzitter Rachid Madrane (PS) keek al eens vooruit naar 2024, naar de staatshervorming die ongetwijfeld na die verkiezingen weer op de politieke agenda komt. Madrane wil dat er met de Brusselaars rekening wordt gehouden en dat het gewest dat 33 jaar geleden ontstond ook gerespecteerd wordt.

‘Wij wilden dat de Brusselaars op dezelfde voet werden behandeld als onze Waalse en Vlaamse vrienden. Dat is ons gelukt en wij zullen hier niet op terugkomen. Ik herhaal: wij komen hier nooit meer op terug! Brusselaars zijn geen tweederangsburgers’, stelde Madrane duidelijk.

Met de staatshervorming in zicht erkende de Brusselse politicus dat we een ingewikkeld institutioneel model hebben, ‘maar wel een model dat werkt en zijn nut heeft bewezen’, stelde hij. Toch beseft hij dat er nood is aan een herziening om alles simpeler en efficiënter te laten verlopen, afgestemd op een moderne samenleving.

Madrane heeft een belangrijke eis: ‘We zijn bereid om alle voorstellen te bekijken, met een open en constructieve geest. Maar we stellen hier een niet-onderhandelbare voorwaarde voorop. Deze: de enige hervormingen die we kunnen goedkeuren zijn die waar er respect is voor de Brusselaars en voor het verbeteren van het leven van de inwoners van ons gewest.’

Tot slot pleitte hij dat bij de hervorming het debat over de speciale wet op de financiering moet geopend worden, zodat het gewest en zijn gemeenten recht hebben op een correcte financiering.