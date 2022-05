Moederdagcadeau nodig? Vraag het aan de schorpioenvlieg

Het glimmendste, grootste of duurste is niet altijd het beste cadeau. Een goed geschenk is bij voorkeur lekker en van hoogwaardige kwaliteit. Iets waarvoor moeite is gedaan, wordt ook zeer gewaardeerd. Helemaal perfect is het stapeleffect dat bereikt kan worden door meerdere cadeaus met deze eigenschappen aan te bieden. Sommige insecten weten dat.