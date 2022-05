Macron belooft een nieuwe president te zijn

Emmanuel Macron is zaterdag officieel beëdigd als president van Frankrijk. De 44-jarige Macron won op 24 april de tweede ronde van de verkiezingen tegen de uiterst rechtse Marine Le Pen. Hij volgt zichzelf op voor een tweede en laatste mandaat van vijf jaar.

Zaterdagochtend, om iets over 11.00 uur, las de voorzitter van het Franse Grondwettelijke Hof, oud-minister Laurent Fabius, de officiële verkiezingsuitslag voor in het Elysée. Daarna ondertekende Macron de investituursverklaring, wat als de officiële beëdiging van de president beschouwd wordt.

Macron vat zijn nieuwe mandaat aan met heel wat uitdagingen op de plank. Er heerst in Frankrijk veel maatschappelijke en politieke ontevredenheid, en de oorlog in Oekraïne is ook nog volop bezig. Wat daarvan de gevolgen op korte en lange termijn zullen zijn voor Frankrijk en het geopolitieke toneel, is niet te voorspellen.

Maar eerst moeten Macron en zijn tot Renaissance herdoopte partij een goede uitslag zien te halen bij de parlementsverkiezingen van 12 en 19 juni. Ze nemen het daarin onder meer op tegen een kersvers links blok rond Jean-Luc Mélenchon van La France Insoumise.

In zijn korte toespraak vanmorgen beklemtoonde Macron dat hij het nu anders gaat aanpakken dan de vorige vijf jaar. Hij noemde zichzelf een ‘nieuwe president’. Macron beloofde te investeren in werkgelegenheid, onderwijs en de gezondheidszorg. Hij trok ook, zoals in zijn campagne, de ecologische kaart. “Onze jeugd heeft recht op een meer leefbare planeet”, zei hij.

