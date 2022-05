Taliban verplichten Afghaanse vrouwen in openbaar boerka te dragen

Afghaanse vrouwen die in het openbaar verschijnen, zijn voortaan verplicht een boerka te dragen. Dat heeft talibanleider Hibatullah Akhundzada verklaard. Volgens hem is het kledingstuk dat het volledige lichaam bedekt ‘traditioneel en respectvol’.

‘Vrouwen die niet te jong of te oud zijn moeten hun gezicht bedekken wanneer ze in contact komen met een man die niet tot hun familie behoort’, luidt het in het uitgevaardigde besluit. Hoe dan ook is het voor vrouwen die geen belangrijke taak te verrichten hebben buitenshuis ‘beter om binnen te blijven’.

Ook tijdens hun eerste machtsperiode, tussen 1996 en 2001, hebben de taliban vrouwen in Afghanistan verplicht een boerka te dragen. Vrouwenrechten kwamen toen helemaal in te verdrukking, als gevolg van de strikte interpretatie die de taliban aan de sharia, de islamitische wetgeving, geven.

Toen ze vorig jaar opnieuw aan de macht kwamen, zeiden de taliban vrouwenrechten te zullen blijven respecteren, weliswaar binnen het kader van de sharia. Maar nog geen jaar na de machtsovername worden vrouwen opnieuw van het publieke leven uitgesloten in Afghanistan. Ze mogen haast geen openbare functies vervullen en mogen ook niet meer alleen reizen.

Meisjes mogen sinds maart ook niet meer naar school. Door die beslissing haalde de taliban zich de toorn van de internationale gemeenschap op de hals.