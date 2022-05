UZ Leuven heeft extra zorg voor vroeggeboren baby’s

Het UZ Leuven heeft sinds vandaag een NIDCAP-opleidingscentrum. In dat opleidingscentrum, het eerste in Vlaanderen, leren zorgkundigen vroeggeboren baby’s beter te verzorgen. De focus ligt daarbij op het vermijden van stress en het vroeg betrekken van de ouders, met het oog op ontwikkeling op lange termijn.

Wetenschappelijk bewijs is duidelijk: een neonatale intensieve zorgomgeving kan invloed hebben op de hersenontwikkeling van premature baby’s. Tot twintig jaar geleden lag de focus vooral op de technologie om baby’s in leven te houden met bijvoorbeeld beademing, ingrepen en medicatie. Maar op lange termijn kan blootstelling aan pijn en stress bij vroeggeboren baby’s leiden tot emotionele moeilijkheden of gedragsstoornissen.

Om de hersenontwikkeling van premature baby’s op lange termijn te verbeteren, is het belangrijk dat ze zorg op hun eigen ritme krijgen. Op afdelingen die met het NIDCAP-principe werken, observeren vroedvrouwen en artsen elke baby en stemmen ze de zorg af op wat de baby op dat moment aankan. Daarnaast betrekken ze zo snel mogelijk ook de ouders bij de verzorging van het kindje. Niet alleen de medische zorg voor de baby’s, maar ook psychologische ondersteuning van de ouders is essentieel.

‘De baby krijgt zoveel mogelijk huid-huidcontact met zijn ouders, slaapt hij op zijn eigen ritme en drinkt hij moedermelk als dat mogelijk is’, legt Prof. dr. Anne Debeer, neonatoloog in UZ Leuven en coördinator van het NIDCAP-trainingscentrum, uit. ‘Daarnaast proberen we pijn en stress te verminderen. Waar een kindje vroeger in het schelle ziekenhuislicht lag, beperken we nu onnodige blootstelling aan licht en geluid. We nestelen baby’s in hun couveuse voor een echt baarmoedernestgevoel.’

Wereldwijd aanvaard

‘De nieuwe evidence-based basisprincipes voor een neonatale dienst zijn ondertussen wereldwijd aanvaard’, vertelt prof. dr. Gunnar Naulaers, diensthoofd neonatologie. ‘Nauwkeurige observatie is van cruciaal belang: de zorgverleners kijken wat de baby met zijn beperkte mogelijkheden kan vertellen. Maar dat vraagt natuurlijk extra investeringen op het vlak van infrastructuur en mankracht. Er is echt nood aan meer NIDCAP-specialisten in ons land, zodat we de langetermijnvooruitzichten van vroeggeboren baby’s kunnen verbeteren.’

Premier Alexander De Croo (Open VLD) bezocht vandaag het nieuwe centrum, samen met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). ‘Voor ouders van vroeggeboren baby’s is het tijdens de eerste dagen en weken soms bang afwachten’, weet premier Alexander De Croo. ‘Gelukkig kunnen baby en ouders rekenen op zorgteams met de juiste kennis en ervaring. Hun inzet maakt dat het vroeggeboren kind de juiste zorg op maat krijgt, niet enkel om die eerste periode zo goed mogelijk door te komen maar ook de beste kansen te geven voor later. Dat is meteen de reden waarom dit eerste Nederlandstalige opleidingscentrum voor ontwikkelingsgerichte zorg zo belangrijk is en we als federale regering daar graag mee onze schouders onder zetten.’