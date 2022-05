Enkele opeenvolgende zandstormen teisteren Irak. Het zand hult de hoofdstad Bagdad in een oranje gloed en dat levert bijzondere beelden op. Maar de gevolgen zijn minder mooi: 3.000 mensen liggen met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis en één persoon kwam om het elven.

Naar verwachting zullen de zandstormen alleen maar toenemen de komende jaren. In de komende twee decennia worden 272 stoffige dagen verwacht en tegen 2050 zal de drempel van 300 dagen bereikt worden. Dat zei Issa al-Fayyad van het Iraakse ministerie van Milieu in april. Irak is een van de vijf landen die het kwetsbaarst zijn voor klimaatverandering en woestijnvorming.