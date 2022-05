Paraplu’s, rolschaatsen, glitterharten en een gigantische opblaasbare kreeft: Dua Lipa had allerlei meegebracht naar het Sportpaleis, behalve Angèle. Niet getreurd: ook solo dompelde ze de arena onder in een bubbelgumroze wolk.

Aan het eind van ‘Physical’, haar openingsnummer in het Antwerpse Sportpaleis, had Dua Lipa een opdracht voor het publiek: ‘Tell me if you’re ready for more’. Dat waren ze zeker, en dat kregen ze ook ...