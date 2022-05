Sammy Mahdi is kandidaat-voorzitter voor CD&V

Nu huidig voorzitter Joachim Coens de handdoek gooit, staat staatssecretaris Sammy Mahdi klaar om CD&V te leiden.

De dramatische peiling van De Standaard en VRT.Nws is hard aangekomen bij CD&V. Ooit waren de christendemocraten de grootste partij van Vlaanderen, nu zouden ze de kleinste zijn. Kleiner dan de PvdA. Geen eigen thema’s, geen politici die harten weten te beroeren en … amper kiezers.

CD&V zou sowieso voorzittersverkiezingen houden met het oog op de federale en Vlaamse verkiezingen in 2024. Gisteren besefte huidig voorzitter Coens dat hij beter geen kandidaat meer is daarbij. Maar wie is dan wel kandidaat?

Op Radio 1 zei Sammy Mahdi, huidig staatssecretaris van Asiel en Migratie, dat hij alvast zijn kandidatuur stelt. Maar de leden beslissen uiteindelijk of hij het wordt. Of hij de consensuskandidaat gaat zijn, kan Mahdi niet voorspellen. Alle partijleden zijn vrij om hun kandidatuur in te dienen. Maar hij liet uitschijnen dat zijn partij beter niet naar verscheurende voorzittersverkiezingen zou gaan.

CD&V moet nu op zoek naar een nieuwe staatssecretaris.

Positief

Over de peiling van De Standaard en VRT.Nws zei Mahdi natuurlijk dat die ‘keihard’ is binnengekomen bij heel veel mandatarissen, militanten, partijleden. Maar het verbaasde hem niet, gelet op de tendens van de voorbije jaren.

Hij ziet ook positieve elementen in de peiling omdat heel veel kiezers zichzelf in het midden van het partijlandschap positioneren. Alleen stemmen ze niet voor een centrumpartij. Mensen stemmen extremer dan ze zelf zijn.

Waar staat CD&V voor volgens Mahdi? ‘CD&V is de partij van de verantwoordelijkheid.’ Er is de stroom die pleit voor een allesbepalende overheid die alles voor de mensen moet doen (Vooruit) en je hebt partijen van het individu waarbij iedereen voor zichzelf moet zorgen (rechts), zegt Mahdi. ‘Wij moeten opnieuw meer de gemeenschapspartij van Vlaanderen zijn.’

Moet CD&V radicaler zijn? ‘Als je aan beleid doet met anderen moet je water in de wijn doen, maar niet met de tuinslang. Soms moet je op je strepen staan. Je hebt als partij een visie nodig om duidelijk te stellen: daar gaan we voor.’ Bijvoorbeeld voor een betere kinderbijslag (groeipakket) in Vlaanderen.

Maar over de positie van Wouter Beke als Vlaams minister zei Mahdi: ‘Het is belangrijk dat Wouter zijn werk kan blijven doen. We moeten hem daarin ondersteunen. We moeten als partij achter hem staan.’

In oktober 2019 stelde Mahdi zich als eens kandidaat voor het voorzitterschap van CD&V. Hij kreeg toen 46,88 procent van de stemmen van de partijleden en verloor zo heel nipt van Joachim Coens.