Amerikanen nemen Chelsea over

Een Amerikaans consortium onder leiding van Todd Boehly neemt voetbalclub Chelsea over. De groep bracht een bod uit van 4,25 miljard pond (bijna 5 miljard euro), zo heeft de Londense club bekendgemaakt.

Indien de club de nodige wettelijke goedkeuringen krijgt, zal het de verkoop naar eigen zeggen eind mei kunnen afronden.

Chelsea stond te koop omdat de Russische eigenaar Roman Abramovitsj vertrok als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Aanvankelijk leek het erop dat de club in Saudische handen zou komen. De Saudi Media Group had een bod van 2,7 miljard pond uitgebracht, omgerekend zo’n 3,2 miljard euro. Maar minder dan wat Roman Abramovitsj wou. Hij had een prijs van 3 miljard pond op de ploeg geplakt – 3,5 miljard euro.

De Amerikanen boden dat wel. Het is veruit het hoogste bedrag ooit voor een voetbalclub betaald.