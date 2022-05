Evita Willaert nieuwe schepen van Onderwijs in Gent

In Gent is Evita Willaert (Groen) aangeduid als nieuwe schepen van Onderwijs, Kinderopvang, Gezinsbeleid en Outreachend werk. Ze volgt Elke Decruynaere (Groen) op, die om familiale redenen eind vorige maand haar mandaat had neergelegd.

De nieuwe schepen werd op een partijcongres aangeduid .

De 40-jarige Willaert is sinds 2014 federaal parlementslid, waar ze vooral werkt rond pensioenen, armoedebestrijding, werk en gelijke kansen. Ze neemt niet alle bevoegdheden over van ontslagnemend schepen Elke Decruynaere. Jeugd neemt Hafsa El-Bazioui, die schepen werd op 1 januari 2022, over. Groen telt in Gent, waar het electoraal erg sterk staat, vijf schepenen: Filip Watteeuw, Tine Heyse, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui en binnenkort dus Evita Willaert.

Willaert woont in Ledeberg en is licentiaat Afrikaanse talen en culturen. Ze behaalde een postgraduaat Taalwetenschappen en werd in 2012 doctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent, waar ze onderzoek deed naar meertaligheid in het onderwijs. Willaert stond meerdere jaren zelf voor de klas in het voltijds en deeltijds beroepsonderwijs.

Ze volgt dus Elke Decruynaere op, die op 22 april aangaf dat ze de termijn niet zou uitdoen. Decruynaere was sinds 2013 schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd in Gent. In 2019 kreeg ze ook de bevoegdheid Outreachend Werk. Ze was 20 jaar politiek actief en stond in Gent bekend om haar uitgesproken standpunten, onder meer tegen een hoofddoekenverbod in het onderwijs, maar ook voor haar pionierswerk op het vlak van online inschrijvingen. Decruynaere was ook assertief kritisch op hogere bestuursniveaus, voornamelijk het Vlaamse. Voornamelijk de crisis in de kinderopvang en het lerarentekort noemde ze als pijnpunten. Willaert zal de komende drie jaar schepen zijn, tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Ze wordt ingezworen op de gemeenteraad van 23 mei.