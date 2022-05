Bewolkt met buien, later prachtig weer

Aan wat nattigheid gaan we vandaag allicht niet ontsnappen, maar daarna wordt het droger met dinsdag temperaturen ver boven 27 graden.

Het is zaterdagochtend zwaarbewolkt met lokaal lichte regen in de westelijke helft van het land. Vervolgens wordt het wisselend bewolkt en tijdelijk droger. In de namiddag kunnen er buien ontstaan. Daarbij is een donderklap niet uitgesloten. Op het einde van de namiddag wordt het in het noordwesten overwegend droog, meldt het KMI.

De maxima liggen tussen 15 graden aan zee en in de hoge Ardennen en 21 graden in het binnenland. De wind waait zwak uit het noordwesten tot het noorden. In de westelijke helft van het land neemt hij toe tot matig.

Zaterdagavond zijn er nog enkele laatste buien, voornamelijk in het zuidoosten van het land. Elders is het overwegend droog en breiden de opklaringen zich uit. Vannacht wordt het overal overwegend droog, maar later worden lage wolkenvelden gevormd die vooral op het reliëf de zichtbaarheid lokaal kunnen beperken. De minima liggen tussen 7 en 11 graden. De wind waait zwak tot matig uit noord tot noordoost en wordt op het einde van de nacht meestal matig.

Zondagochtend is het eerst op meerdere plaatsen grijs met lage wolken, nevel en mist. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het meestal zonnig. In het zuidoosten van het land blijft er meer bewolking aanwezig en is een buitje niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 14 graden aan zee en 20 graden in het uiterste zuidoosten. De wind waait matig uit noordoostelijke richtingen.

Maandagochtend is het zonnig. Geleidelijk ontstaan er stapelwolken, vooral in de Ardennen. Tegelijkertijd verschijnt een sluier van hoge bewolking vanaf de Noordzee. Het kwik stijgt tot 19 of 20 graden aan zee en in Hoog-België en kan waarden bereiken van 23 of lokaal zelfs 24 graden in het binnenland. De wind waait zwak uit veranderlijke richting, met ‘s ochtends een voorkeur voor de oostelijke sector.

Dinsdag krijgen we veel middelhoge en hoge bewolking. Desondanks blijft het droog en warm met maxima tussen 20 en 25 graden. De matige zuidenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig en ruimt naar zuidwest.

Woensdag wisselen mooie zonnige perioden af met wolkenvelden. Een lokale bui is niet uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima schommelen tussen 17 en 21 graden. De wind waait matig uit het zuiden tot het zuidwesten.