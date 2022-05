Piek van hooikoortsseizoen is begonnen

Berkenbomen staan volop in bloei en ook de eerste grassoorten verspreiden stuifmeel in de lucht. Dat betekent dat het hooikoortsseizoen begonnen is en dat de klachten dus nog even zullen aanhouden. Hieronder een aantal tips.

Waarom zijn het nu slechte dagen voor mensen met hooikoortsklachten?

De maanden mei en juni zijn de piek van het hooikoortsseizoen. Vooral de berk is de boeman. Door de klimaatverandering nam de bloeiperiode van de berk met zo’n twee weken toe in West-Europa. Word je eenmaal ziek van die boom, dan volgt vaak snel een ­allergie voor de hazelaar en de els. Ze behoren tot dezelfde familie en de allergenen in hun pollen lijken op elkaar.

Door de ­opwarming van de aarde duurt het pollenseizoen op veel plekken ook langer. Dat schreven onderzoekers van onder andere Sciensano in het tijdschrift The Lancet Planetary Health na analyse van data van 17?locaties in het noordelijk halfrond, die tot 30 jaar teruggingen in de tijd. Op twaalf van die locaties startte het pollenseizoen elk jaar iets eerder en eindigde het iets ­later. Ook de totale hoeveelheid stuifmeel in de lucht nam toe.

Maar er moet meer aan de hand zijn dan alleen de verlengde bloeiperiode van de berk. In wetenschappelijke artikels passeren tal van mogelijke oorzaken. Door een toename van de luchtverontreiniging zouden onze longen gevoeliger geworden zijn voor pollen. De zogenaamde ‘hygiënehypothese’ stelt dan weer dat we door onze moderne stede­lijke levensstijl te weinig bloot­gesteld worden aan allerlei microben. Ons immuunsysteem zou daardoor minder goed afgesteld staan. Daaraan mag u ook nog eens de extra blootstelling aan anti­biotica, schoonmaakmiddelen en pesticiden toevoegen.

Wat kan u op korte termijn doen tegen een allergie?

• Na thuiskomst is het zaak de pollen weg te wassen. Was uw haar voor u gaat slapen, ververs uw kussensloop regelmatig en hang uw was niet te drogen in de tuin. Die tuin maait u best ook niet zelf, en het loont weg te blijven van andermans gemaai. In stoffen zakdoeken blijven pollen hangen, dus doe ze na elk gebruik in de was of zoek uw toevlucht tot papieren exemplaren.

• U kunt ook proberen er voor eens en altijd van af te raken met immunotherapie. U moet uzelf dan onder gecontroleerde omstandigheden blootstellen aan pollen. Dat kan door ze te injecteren. De concentratie bouwt u dan langzaam op. ‘Op een gegeven moment raakt je immuunsysteem gewend aan de allergenen’, zegt Knulst. ‘Het weet dat het niet meer in actie hoeft te komen. Dat proces kan 3 tot 5 jaar duren.’ Het best start u zo’n therapie op na het pollenseizoen.

• Binnenruimtes verluchten doet u het beste ’s morgens heel vroeg en ’s avonds heel laat, dan zijn de stuifmeelconcentraties het laagst. Dat zijn ook de momenten waarop u best de ontmoetingen en sportieve inspanningen in openlucht - die u niet wil laten vallen - plant. Houd ook de ramen in uw auto dicht.

• Wanneer u buitenkomt is uw zonnebril uw beste vriend. Sommige ervaringsdeskundigen raden aan vaseline te smeren om de randen, om uw ogen extra te sparen. Een mondmasker houdt de pollen niet helemaal tegen, maar helpt.