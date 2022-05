Ook overbruggingsrecht voor omzetverlies door Oekraïnecrisis

Zelfstandigen die door de oorlog in Oekraïne hun omzet met 40 procent of meer zien kelderen, kunnen een beroep doen op het verlengde crisis-overbruggingsrecht. Dat voorstel van minister van Middenstand David Clarinval (MR) werd vrijdag op de ministerraad goedgekeurd.

Zelfstandigen die ernstige hinder ondervinden door de Russische oorlog in Oekraïne, kunnen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht. Het crisis-overbruggingsrecht was de voorbije twee jaar een van de reddingsboeien voor zelfstandigen die zwaar getroffen werden door de coronacrisis. Nu die periode in belangrijke mate achter de rug ligt, breken er voor sommige zelfstandigen opnieuw moeilijke tijden aan door de oorlog in Oekraïne. Het overbruggingsrecht ‘Oekraïne’ geldt voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden sinds 1 april en geldt momenteel tot 30 juni 2022.

Van de ene crisis in de andere

‘De Covid-crisis is amper voorbij en we worden geconfronteerd met een nieuwe. Het lijkt logisch dat er nieuwe steunmaatregelen komen. We mogen de zelfstandigen absoluut niet laten vallen na twee moeilijke jaren’, stelt minister Clarinval.

Het gaat om 1.398,17 euro voor wie niemand ten laste heeft of 1.747,16 euro voor wie wel personen ten laste heeft. De zelfstandigen moeten een omzetdaling van minstens 40 procent kunnen aantonen in de maand voor hun aanvraag, en dat vergeleken met 2019 (voor corona dus). De daling moet bovendien rechtstreeks toe te schrijven zijn aan het conflict in Oekraïne. Bijvoorbeeld door een tekort aan grondstoffen, verminderde afzetmogelijkheden of een handelspartner die impact ondervindt van de internationale sancties of handelsembargo’s.