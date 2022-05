CD&V-voorzitter Joachim Coens kondigt vertrek aan

CD&V-voorzitter Joachim Coens roept vervroegde verkiezingen uit en zal zelf geen kandidaat zijn. Dat kondigt hij aan na het dramatische resultaat van zijn partij in De Stemming. CD&V viel daarin op een historisch dieptepunt terug. Dat zegt hij op VRT.Nws.

CD&V-voorzitter Joachim Coens kondigt vervroegde voorzittersverkiezingen aan waarbij hij zelf geen kandidaat zal zijn. Dat zegt hij nadat zijn partij slechts 8,7 procent behaalde volgens een peiling van De Stemming, een onderzoeksproject van de Universiteit Antwerpen en de VUB in opdracht van De Standaard en VRT.Nws.

Het is een unicum in de geschiedenis van de partij: met 8,7 procent – onder de scores van Groen en PVDA – wordt ze de kleinste partij van Vlaanderen. Vorig jaar scoorde ze nog ietsje beter met amper 10 procent. Het is het derde jaar op rij dat de partij zakt.

Die trend lijkt nu ‘structureel’, zegt Stefaan Walgrave, politicoloog aan de Universiteit Antwerpen, die samen met Jonas Lefevere (VUB) het onderzoek uitvoerde. En dat werd de voorzitter fataal: na een termijn van 2,5 jaar, waarin hij er niet in slaagde het tij te keren, zegt hij de job vaarwel.

CD&V verliest het meest langs rechts, aan N-VA, en haalt de minste nieuwe kiezers binnen. Het overblijvend electoraat is dus linkser geworden. Maar ook haar huidige electoraat weet de partij maar moeilijk te charmeren: kiezers die vandaag nog voor de partij stemmen kunnen elke richting uitgaan. Zowel Groen, Vooruit, Open VLD als N-VA is aantrekkelijk voor ongeveer even grote groepen van huidige CD&V-kiezers. ‘De partij bloedt potentieel in alle richtingen’, zegt Walgrave. ‘Dat versterkt het beeld van een partij zonder duidelijk profiel, en met dus een verdeelde achterban.’ Een veilige thuis, een deftig inkomen en een gezond leven zijn de drie pijlers van de recente rebranding die de partij een duidelijkere, ‘volksere’ lijn moeten aanmeten. Maar het blijft bij weifelende pogingen en vooral op dat laatste thema heeft CD&V ingeboet, volgens de peiling.