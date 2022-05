Songfestival: 12 points go to… Oekraïne natuurlijk

Door de oorlog in Oekraïne is Rusland dit jaar niet welkom op het Eurovisiesongfestival. Het is niet de eerste keer dat een geopolitieke kwestie zo de populaire liedjeswedstrijd binnensluipt. De politieke relletjes zijn niet op één hand te tellen. Chef Cultuur Filip Tielens vertelt je er alles over.





En wie gaat winnen? Oekraïne natuurlijk.

VOLG DS VANDAAG OP:

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts:

download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

ournalist Filip Tielens | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Fien Dillen, Lise Bonduelle | Eindredactie Fien Dillen | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragmenten Abba – Waterloo (Official Music Video) (Youtube), We Don’t Wanna Put In – Eurovision Song Contest 2009 (Youtube), Verka Serduchka - Dancing Lasha Tumbai (Ukraine) 2007 Eurovision Song Contest (Youtube), Eurovision Song Contest 2017 - Grand Final – Live (Youtube), Russia boo’d at Eurovision semifinal 2014 (Youtube), The exciting televoting sequence of the 2016 Eurovision Song Contest (Youtube), 0 POINTS in Eurovision 2003-2019 (Youtube), EUROVISION 2003 - UK - REACTION - JEMINI - CRY BABY - ZERO PLAY (Youtube), Genealogy - Don’t Deny Eurovision 2015 Armenia (Youtube), Izhar Cohen & the Alphabeta sing “A-Ba-Ni-Bi” (Youtube), Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix (Austria) 2014 LIVE Eurovision Grand Final (Youtube), Boum Badaboum - Minouche Barelli (Eurovision Song Contest - Monaco 1967) (Youtube), Nicole - Ein Bisschen Frieden (1982) (Youtube), L’amour ça fait chanter la vie - Jean Vallée (Eurovision Song Contest 1978) (Youtube)