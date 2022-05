Bevrijd uit de Azovstal-fabriek: ‘Twee maanden geen zon gezien’

Anna Krylova (47) weet niet hoe ze de Oekraïense soldaten kan bedanken. Ze waren voor haar de verbinding met de buitenwereld. ‘Ze kwamen bij ons langs en namen video’s van mij op die ze plaatsten op sociale media. Zo wisten mijn vrienden dat ik nog leefde. Ook zocht mijn dochter in Kiev naar mij. Aan de soldaten gaf ik haar telefoonnummer, zodat ze haar konden bellen.’

Zelf had ze geen telefonisch bereik in de metersdiepe schuilkelder op het terrein van de Azovstal-staalfabriek in de Zuidoost-Oekraïense stad Marioepol. Voor contact met de buitenwereld was ze afhankelijk van de komst van Oekraïense soldaten die op het fabrieksterrein vechten, vertelt ze in het Zuid-Oekraïense Zaporizja. Na een verblijf van twee maanden onder de grond kon ze op 30 april geëvacueerd worden uit de donkere schuilkelder om drie dagen later te verblijven in een luxueus hotel in Zaporizja.

De Russische strijdkrachten belegerden Marioepol meteen vanaf het begin van de oorlog, op 24 februari. Vanaf de tweede oorlogsdag koos Krylova ervoor om met haar dochter op een veilige plek te zitten. ‘Ik ging die eerste oorlogsdag naar mijn werk in de Azovstal-fabriek. Het was verschrikkelijk. Overal werd geschoten. Mijn andere dochter Maija zat alleen thuis. Ieder halfuur belde ik haar op om te weten hoe het met haar ging. De volgende dag werden de explosies luider en kwamen ze steeds dichterbij. Toen heb ik Maija gebeld en zijn we naar de schuilkelder gegaan.’

Als werknemer van de fabriek wist ze dat onder het administratiegebouw een schuilkelder zit. Het fabrieksterrein kent een wirwar aan ondergrondse gangen en schuilkelders, die bestand zouden zijn tegen bombardementen, aangelegd tijdens de periode van de Sovjet-Unie. Krylova: ‘Dit was de veiligste plek voor ons.’

Anna Krylova (47) met haar 14-jarige dochter Maija. Kostyantyn Chernichkin

In het begin zaten zij en haar 14-jarige dochter alleen. Daarna kwamen er anderen. Tot ze er in totaal met zeventig mensen – mannen, vrouwen en kinderen – schuilden. Tegelijk groeide het fabrieksterrein in Marioepol uit tot het laatste bolwerk van verzet en werd het een symbool voor de Oekraïense strijd tegen Rusland. De Russische strijdkrachten kregen vrijwel de hele haven- en industriestad onder controle, maar stuitten op het Azovstal-terrein waar het Oekraïense leger zich verschanste, geenszins van plan om op te geven. Naarmate de weken vorderden, werden de gevechten en explosies er intenser.

Intussen leefde Krylova twee maanden in angst onder de grond. ‘We hoopten dat alles goed zou komen. We baden en baden. De kinderen probeerden we gerust te stellen door te zeggen dat de ontploffingen slecht vuurwerk waren.’

‘De stiltes buiten waren het ergst’, vervolgt ze. ‘Zeker als die lang waren. Dan wist je dat het schieten elk moment kon herbeginnen. Hier in Zaporizja kan ik niet wennen aan de stilte.’

In het begin probeerden de bewoners van de schuilkelder een soort van leven op te bouwen. Er was water, gas en elektriciteit. Er werd gekookt, soep en macaroni. Ze hadden zelf eten meegenomen. Op 8 maart vierden ze Internationale Vrouwendag. Later werd de hoeveelheid eten minder en minder, raakten de medicijnen op en werd de schuilkelder afgesloten van water en elektriciteit. Soldaten brachten nieuwe producten, levensmiddelen en medicijnen. Slapen gebeurde op planken.

Tot eind april waren de nachten koud, blikt Oleksandr Sjabanov (50) terug. Iedere dag ging hij de ondergrondse schuilkelder uit, naar buiten, zegt hij in de gang van het hotel in Zaporizja. Zijn vrouw Julia (47) zit een paar meter verderop. ‘Dan zag je dat alles om je heen was verwoest. Als er dichtbij een ontploffing was, verliet je de schuilkelder niet. De meeste vrouwen en kinderen hebben twee maanden geen zon, geen kleur, gezien.’

Oleksandr Sjabanov met zijn vrouw Julia. Kostyantyn Chernichkin

Sjabanov, zelf fabrieksarbeider bij Azovstal, woont in de buurt van het administratiegebouw. Toen de gevechten steeds dichterbij kwamen, besloten hij en Julia om op 5 maart de schuilkelder in te trekken. Poes Mason ging mee. In die dagen werd op het Azovstal-terrein niet gevochten. Halverwege maart, toen Marioepol steeds meer in handen viel van de Russische troepen, veranderde dit en werd het onveilig. Sjabanov vertelt over Russische vliegtuigen die hun bommen op twintig meter van de schuilkelder dropten. Als tijdens een aardbeving schudde de grond. ‘Buiten de schuilkelder liep je direct gevaar.’

Tatjana Trotsak met haar man Igor Kostyantyn Chernichkin

Halverwege april begonnen Russische bommenwerpers lager over het terrein te vliegen, zegt ingenieur Tatjana Trotsak (25) in de lobby van het hotel. Door de stress en het gebrek aan eten raakte ze in de schuilkelder negen kilo kwijt. Op haar schoot zit haar hond Daisy. Die trilde in de schuilkelder bij iedere ontploffing. ‘We dachten dat we na een week konden terugkeren naar huis. Maar er gingen twee, drie weken voorbij en we konden de schuilkelder niet verlaten. We moesten wachten, en hopen op redding.’

Die kwam er uiteindelijk op 30 april. Met bussen vertrokken honderd Azovstal-evacués naar Zaporizja. Een tocht langs Russische controleposten onder begeleiding van de Verenigde Naties en het Rode Kruis. In het dorp Bezimenne werden ze in filterkampen onderworpen aan inspecties, de Russen zochten Oekraïense soldaten. Ze onderzochten tassen, scrollden door de foto’s op telefoons en controleerden lichamen op tatoeages met pro-Oekraïense symbolen.

Eenmaal in Oekraïense handen kwamen de tranen van blijdschap en van opluchting. ‘Het leven valt hier lichter te dragen’, merkt Trotsak op. ‘Onze soldaten lopen niet gemaskerd rond. Ze lachen. Bij de Russen zag je alleen de ogen. We reden door het door Rusland bezette deel en langs de weg stak een vrouw haar twee middelvingers naar ons op. Hier huilden de vrouwen langs de weg en gaven ze ons kushandjes.’

De wereld heeft hen gered, daarvan is Sjabanov overtuigd. Er was constant aandacht, zoals met filmpjes, voor de mensen in schuilkelders, ook onder wereldleiders, vertelt hij. ‘Niemand kende Azovstal, nu weet iedereen ervan.’

