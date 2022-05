Bosbranden New Mexico: ‘Ik heb ze nog nooit zo groot gezien’

Ondanks de oproep om voor de bosbranden in New Mexico te vluchten, kiezen duizenden mensen om te blijven.

‘Dit is alles wat ik heb. Ik heb er heel hard voor gewerkt.’ David Lopez is vastberaden om de twee woonwagens van zijn familie te beschermen, ondanks de hevige bosbranden die sinds begin april woeden in de Amerikaanse staat New Mexico. Hoewel er volop geëvacueerd wordt, besloot de 31-jarige monteur samen met duizenden anderen om toch te blijven. Hij vertelde aan US News dat hij alleen van plan is te vertrekken als de vlammen op minder dan een halve kilometer van hem verwijderd zijn. Tot het zover is, maakt Lopez de grond rond zijn woonwagens nat en harkt hij het dood gras weg om zo een brandgang te maken.

De inwoners van New Mexico willen niet zomaar de huizen, boerderijen en woonwagens achterlaten die al generaties in het bezit van hun familie zijn. Veel van die huizen en boerderijen werden namelijk gebouwd door Spaanse kolonisten uit de 18e eeuw of door Indiaanse stammen. Sommige bewoners zitten stilaan wel zonder voedsel, water en elektriciteit door de branden. Americk Padilla, de ondersherrif van Mora County, in het noorden van de staat, laat de duizenden mensen in ieder geval niet in de steek. ‘Ik kan de mensen die besloten hebben te blijven niet aan hun lot overlaten’, zegt hij.

‘Het is meer dan een plaats’

Barbara Kuehl en haar man David besloten ook te blijven. Hun woning ligt ten noorden van de bosbranden en is tot nu toe gespaard gebleven. De bosbrand, die met zijn 160.000 hectaren nu al de tweede grootste is in de geschiedenis van New Mexico, liet een diepe indruk op hen achter. ‘Ik ben 71 jaar. Ik heb de branden nog nooit zo erg, zo groot gezien’, vertelt Barbara aan CNN. Ze zijn heel dankbaar dat hun huis voorlopig nog aan de vlammen is kunnen ontkomen.

Matthew Probst, een lokale dokter, koos er dan weer wel voor om met zijn familie geëvacueerd te worden. Hij begrijpt waarom anderen het moeilijk vinden om alles achter te laten. ‘Het gaat om meer dan alleen een plaats of persoonlijke bezittingen. Dit is jouw land, jouw ziel, die er generatie op generatie mee verbonden is’, zegt Probst.

Er gingen de afgelopen maand al zeker 170 gebouwen in vlammen op en er wordt verwacht dat dit aantal nog sterk zal stijgen. De vader van Antonia Roybal-Mack, een advocate die opgroeide in Mora, bleef nog tot het laatste moment bij de familieboerderij. Toen de vlammen toch te dicht bij het huis kwamen, vertrok hij. ‘Ik ben één man, die vlammen zijn 30 meter hoog. Ik moet hier weg’, zei hij tegen Antonia Roybal-Mack, terwijl hij vertrok uit de boerderij. ‘Het land van mijn familie bevindt zich daar al sinds de jaren 1700, maar we verwachten dat het nu in vlammen zal opgaan’, aldus Roybal-Mack in de Washington Post.

Megadroogte

Bosbranden vinden wel vaker plaats in New Mexico, maar dit jaar zijn ze uitzonderlijk groot en verwoestend. De vijf branden in het noorden van de staat zorgen samen voor de tweede grootste brand in New Mexico sinds 1990. Dat meldde de US Forest Service (USFS).

Extreme droogte is een veelvoorkomende oorzaak van bosbranden en die hitte is in New Mexico jaarlijks aanwezig. Dit jaar spreken experten zelfs over de mega-drought. Op de US Drought Monitor is te zien hoe bijna 70 procent van de staat rood kleurt met de waarschuwing ‘extreme droogte’. Klimatoloog Dave Dubois liet via een tweet ook weten dat de droogte wel vroeger gestart is dan andere jaren.

For a large part of NM April is one of the driest months of the year but yes it's drier than usual. In fact record driest for the southern half of the state. #nmwx #drought pic.twitter.com/EpN7qxkXTv — Dave DuBois (@NMClimate) May 3, 2022

Bosbranden hebben ook een impact op de voedsel- en watervoorraad. ‘Ik twijfel er niet aan dat er mensen zonder stroom zitten die kunstmatige zuurstof nodig hebben. Ik twijfel er ook niet aan dat we mensen hebben die zonder voedsel en water zitten’, vertelde de gouverneur van New Mexico Michelle Lujan Grishan. Zij verstuurde enkele dagen geleden al een aanvraag voor een presidentiële rampverklaring. Die verklaring zal ervoor zorgen dat er enkele miljoenen dollars vrijkomen om de mensen in nood te helpen.