Na bijna twee decennia toppolitiek is de houdbaarheidsdatum van N-VA-voorzitter Bart De Wever nog lang niet verstreken. Als de Vlaming zich al door een politicus vertegenwoordigd voelt, dan door De Wever.

Door welke politicus voelt u zich op dit moment het best vertegenwoordigd? Dat werd voor het derde jaar op rij gevraagd in De Stemming, het opinieonderzoek door de Universiteit Antwerpen en de VUB in opdracht van De Standaard en VRT.Nws. De bijna 2.000 ondervraagde Vlamingen kregen geen lijst van namen, maar moesten er zelf een geven. Dat levert volgens onderzoekers Stefaan Walgrave (UA) en Jonas Lefevere (VUB) spontanere antwoorden op.

Liefst één op de drie Vlamingen (32 procent) geeft expliciet aan zich door geen enkele politicus vertegenwoordigd te voelen, ongeveer evenveel als in de editie van vorig jaar. Bij hen die wel een naam opgeven, springt die van N-VA-voorzitter Bart De Wever erbovenuit. Hij overstijgt daarbij zijn partij, maar bovenal bepaalt hij in grote mate het succes van de N-VA. Meer dan de helft van de mensen die op de N-VA zeggen te stemmen, doet dat in belangrijke mate omdat hij voorzitter is. Bijna een derde van die mensen zou De Wever zelfs volgen indien hij zou aansluiten bij een andere partij. Dat blijft een virtuele denkoefening natuurlijk, maar het zegt iets over de blijvende aantrekkingskracht van De Wever, die al sinds 2004 voorzitter is van de N-VA, al staan er met Zuhal Demir en Theo Francken twee politici klaar die ook groeien.

Rousseau haalt stilaan De Croo in

‘Bart De Wever blijft de ongekroonde koning van Vlaanderen. Er zit geen sleet op’, aldus Walgrave en Lefevere. In 2021 werd De Wever eenmalig voorbijgestoken door federaal premier Alexander De Croo (Open VLD), maar in 2022 zit De Wever opnieuw op zijn troon. De Croo daarentegen verliest flink wat aanhang, mogelijk omdat de premier wat minder de aandacht pakte zoals hij dat tijdens de coronacrisis deed als voorzitter van het Overlegcomité.

De Croo wordt zelfs bijna ingehaald door Conner Rousseau, die als voorzitter van Vooruit een enorme opmars kent. ‘In drie jaar tijd is hij een van de populairste politici van Vlaanderen geworden, die bijna de premier naar de kroon steekt’, stellen de onderzoekers vast. Ook Rousseau rekruteert ondertussen al buiten de eigen rode kerk en er zijn zelfs kiezers die hem naar een andere partij zouden volgen.

CD&V en Groen: onzichtbaar

Ook Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken kent tot slot een stevige aanhang, al bereikt hij amper mensen die niet voor Vlaams Belang stemmen. Daarnaast valt vooral op wie slecht scoort, zoals Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die samen met zijn vice-mp Ben Weyts (N-VA) helemaal wegdeemstert. Ook CD&V en Groen zitten met politiek personeel dat niet breed aanspreekt. Van een grote populariteit is bij CD&V-hoop Sammy Mahdi voorlopig nog niet veel te merken, voorzitter Joachim Coens is al helemaal onzichtbaar. Minister Annelies Verlinden maakt nog de beste beurt. Met vicepremier Petra De Sutter heeft Groen misschien een politica die populair zou kunnen worden.