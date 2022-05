Nu gaat het over abortus, maar conservatief Amerika wil meer

In de Verenigde Staten slaan vrouwenbewegingen alarm. Het Amerikaanse Hooggerechtshof wil immers het 49 jaar oude recht op abortus onderuithalen, dat staat te lezen in een ontwerparrest dat vorige week gelekt werd.





Buitenlandjournaliste en Amerika-kenner Steven De Foer legt uit wat heeft het Supreme Court of Hooggerechtshof precies besloten?

Journalist Steven De Foer

