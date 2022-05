Zo neemt ‘De ideale wereld’ afscheid van Jan Jaap van der Wal

Jan Jaap van der Wal was donderdagavond voor de laatste keer de presentator van ‘De ideale wereld’. Vier jaar geleden nam hij het stokje nog over van Otto-Jan Ham. De satirische talkshow trapt in september opnieuw af met Ella Leyers als presentatrice. Van der Wal in ‘Laat’: ‘Ik weet nog niet wat ik nu ga doen. Ik ga daarover nadenken.’ Bekijk in onderstaande video hoe ‘De ideale wereld’ van der Wal uitzwaait.