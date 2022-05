Centrum smelt weg: komt er een politieke herverkaveling?

Open VLD verliest kiezers aan de rechterkant en schuift op naar links, Vooruit zet zijn groei stevig door en CD&V duikt diep onder de 10 procent. Dat zijn de conclusies van De Stemming, een peiling die we elk jaar doen. Opvallend: de resultaten tonen dat ons politieke landschap misschien toe is aan een herverkaveling. Wat zou zo’n herverkaveling betekenen? En is die wel mogelijk?

