Hoe de VRT een tweede kans voor Eddy Demarez organiseert

Sporza-journalist Eddy Demarez keert terug naar het scherm, negen maanden nadat hij kwetsende uitspraken heeft gedaan over de Belgische basketbalvrouwen.

In augustus 2021 ging Sporza-anker Eddy Demarez stevig uit de bocht toen de Belgian Cats, de Belgische basketbalvrouwen, terugkeerden van de Olympische Spelen in Tokio, teleurgesteld over hun kwartfinaleplaats. Omdat Demarez en enkele collega’s zich er niet van bewust waren dat de microfoons nog aan stonden, was te horen hoe ze speculeerden over de geaardheid van enkele speelsters en zich bijzonder denigrerend uitlieten over hun uiterlijk.

Demarez werd meteen van het scherm gehaald en op non-actief gezet. Sinds november is hij weer aan de slag achter de schermen bij Sporza. Hij volgde een hersteltraject en keert zaterdag terug als commentator, meldt de VRT. Hij zal dit weekend de play-offs van het hockey verslaan en daarbij ook op het scherm te zien zijn. ‘Een terugkeer naar het journaal is nog niet aan de orde, maar wordt niet uitgesloten’, zegt vervangend VRT-woordvoerder Jan Sulmont.

Confronterend

Demarez krijgt dus een tweede kans, maar hoe organiseer je als omroep de terugkeer van een schermgezicht dat in de fout is gegaan? Door een interview te organiseren dat nu op VRT.Nu te zien is, zo blijkt. In een bij momenten emotioneel gesprek met Linde Merckpoel blikt Demarez terug op de afgelopen periode. Hij noemt zijn uitschuiver een gevolg van ‘normvervaging in humor en brain-loze cafépraat waar geen excuus voor is’.

Merckpoel staat stil bij het gesprek dat Demarez tijdens zijn hersteltraject had met de Belgian Cats. Dat was emotioneel, zegt Demarez, ‘confronterend en tegelijk heel warm’. Dat de basketbalspeelsters zich aangetast voelden in hun voorbeeldfunctie, was wat hen het ergst had gekwetst, zo kwam uit het gesprek naar voren –?meer nog dan zijn uitspraken zelf. ‘Ze willen rolmodellen zijn voor meisjes die topbasketbal willen spelen, of motorcrosser willen worden of wat dan ook. Als je in jezelf gelooft, kun je het maken. Dat is wat ze willen uitstralen.’ En daar deden die denigrerende uitspraken afbreuk aan.

Er wordt ook ruim aandacht besteed aan de voortrekkersrol die Demarez speelt binnen Sporza. Tijdens zijn hersteltraject praatte hij niet alleen met de Belgian Cats, maar ook met sportbonden en experts, en met de Red Flames, de Belgische voetbalvrouwen, en de Red Panthers, het Belgische hockeyteam. Ideeën die daaruit voortkwamen, hebben geleid tot de oprichting van een werkgroep: ‘Vrouwensport en diversiteit’. ‘Met sporters en oud-sporters als Ann Wauters, Eline Berings, Brigitte Becue, José De Cauwer, Feyenoord-spits Cyriel Dessers en wielrenster Febe Jooris denken we na wat we kunnen doen om de verslaggeving van Sporza rond vrouwensport en diversiteit te verbeteren.’

Communicatie volgens het boekje

Het interview is strategisch goed uitgekiend: af en toe een streepje muziek, informeel, open, helder en menselijk van toon. De keuze voor Linde Merckpoel is daar niet vreemd aan. Zij reageerde in augustus heel heftig op het incident, maar moedigde Demarez achteraf ook aan toen hij met de Belgian Cats was gaan praten. Aan alles is gedacht in dit interview. Merckpoel biedt Demarez de ruimte om stil te staan bij wat de commotie bij hem heeft veroorzaakt, de diepe schaamte die hij voelde – ‘ik kwam drie maanden niet buiten’ – om daarna de bocht te maken naar de loutering: ‘Mensen recht in de ogen kijken en sorry zeggen, dat kan ik aan iedereen aanraden’. ‘Ik was geen slechte mens en ik ben niet nu plots een goede mens, maar ik heb iets gedaan met mijn fout en dat vind ik het belangrijkste.’

Het is een verstandige manier om iemand te rehabiliteren, maar door het zo prominent uit te spelen kan de perceptie ontstaan dat de VRT de fout van Demarez minimaliseert. Dat risico wordt weggenomen doordat Merckpoel zegt: ‘Ik vind nog steeds dat je een grote fout hebt gemaakt.’ Om er meteen aan toe te voegen: ‘Maar we hebben er wel van geleerd dat we moeten durven zeggen dat het niet oké is als iemand zulke dingen zegt, of het nu bij Sporza, of op een andere werkvloer is, of op café.’ En passant wordt ook nog even meegegeven dat de perceptie dat Sporza een mannenbastion is, niet klopt. Communicatie volgens het boekje, dus.

Demarez verdient een tweede kans, aldus Sulmont: ‘We verwachten vanuit de VRT ethisch verantwoord gedrag van al onze medewerkers, maar we geloven ook in tweede kansen. Demarez vervult nu een voortrekkersrol, hij heeft gewerkt rond het thema en is erover in overleg gegaan om onze organisatie sterker en beter te maken. En daar staan we heel positief tegenover.’