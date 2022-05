Musk haalt 7,1 miljard op bij vrienden

Om de overname van Twitter te financieren, heeft Elon Musk 7,1 miljard dollar opgehaald bij bevriende financiers . Ook investeerders uit weinig democratische landen zoals Saudi-Arabië en Qatar gaan het zogenoemde ‘platform voor de vrije meningsuiting’ onderstutten.

Na de verkoop van 8,5 miljard dollar Tesla-aandelen en een akkoord met banken voor grote leningen, leek Elon Musk vorige week nog met een gat van 6 tot 9 miljard dollar te zitten in de financiering van zijn bod op Twitter (DS 30 april). Deze week meldde hij aan beurswaakhond SEC dat hij al toezeggingen heeft van negentien grote aandeelhouders die voor 7,1 miljard dollar mee in het kapitaal van Twitter zouden stappen – of blijven zitten.

Ellison en co.

De bekendste investeerder is Larry Ellison, oprichter en voormalig ceo van het softwarebedrijf Oracle. Hij neemt een belang van 1 miljard dollar. Ook het durfkapitaalbedrijf Sequoia Capital (800 miljoen dollar), cryptoplatform Binance en beheermaatschappij Brookfield doen mee aan het overnamebod, dat 44 miljard dollar gaat kosten.

Musk krijgt verder ook steun van Tesla-aandeelhouders van het eerste uur, toen het bedrijf nog geen auto’s verkocht. Door de enorme groei van Tesla zijn hun geïnvesteerde miljoenen nu miljarden waard – Ellison bezit zo 1,5 procent van Tesla, momenteel goed voor 10 miljard dollar. Ron Baron van Baron Capital Management stopt 100 miljoen dollar in Twitter. Zijn belang is nu 7 miljard dollar waard. Ben Horowitz van durfkapitaalonderneming Andreessen Horowitz zei dat ze mee in Twitter investeren omdat ze geloven in Musks genialiteit.

Steun uit Midden-Oosten

Vreemder is dat ook investeerders uit Qatar en Saoedi-Arabië meestappen in de deal. Musk wil Twitter zogezegd nog vrijer maken, om de ‘vrijheid van meningsuiting’ volledig te garanderen. Nochtans geldt dat recht niet of slechts gedeeltelijk in Saoedi-Arabië en Qatar. Ook Vy Capital uit Dubai stopt 700 miljoen dollar toe. De Saoedische prins Alwaleed bin Talal gaat dan weer zijn huidige aandeel van bijna 1,9 miljard in Twitter aanhouden als Musk het bedrijf van de beurs haalt. Hij was eerst gekant tegen de overname van Twitter omdat hij het bod van Musk te laag vond.

Wie doet niet mee?

Wie niet van de partij is, zijn echte private equity-fondsen. Dat zijn fondsen die participaties nemen in niet-genoteerde bedrijven. Volgens de zakenkrant Financial Times vinden ze de deal voorlopig te link. Musk geeft weinig details over wat hij met Twitter van plan is en ze vrezen dat ze weinig vat op Twitter zullen hebben, eenmaal Musk de plak zwaait. Het lijkt er ook op dat Musk, die al ceo is van Tesla en SpaceX, in een eerste fase ook nog eens de ceo van Twitter zou worden. Waar hij de tijd zal vinden om al die bedrijven te leiden, is een groot raadsel. Het is ook nog niet duidelijk of Jack Dorsey, voormalig Twitter-ceo, zijn belang verkoopt of in Twitter wil blijven.

Nog 8 miljard dollar te gaan.

Is de financiering nu rond? In theorie wel, maar Musk heeft zijn plannen gewijzigd. Hij was eerst van plan de overname met meer dan de helft schulden te financieren. Dat gaat hij nu terugschroeven. Hij zou slechts 6,25 miljard en geen 12,5 miljard lenen voor het bod met Tesla-aandelen in onderpand. Hierdoor neemt zijn persoonlijke financiële risico gevoelig af. Het verschil zou hij invullen met nog andere investeerders, die de resterende 8 miljard dollar zouden ophoesten die nodig zijn om de deal rond te maken.