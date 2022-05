Partij Boris Johnson betaalt prijs voor ‘Partygate’

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk hebben de Conservatieven van premier Boris Johnson volgens de eerste resultaten pijnlijke verliezen moeten incasseren. Met de helft van de stemmen geteld verliest de Conservatieve regeringspartij heel wat zetels.

Volgens de laatste gegevens staat Labour bovenaan met 1.079 raadsleden. Dat zijn er 27 meer dan in 2018. De Conservatieven verliezen 100 zetels en houden er 458 over. De liberaal-democraten krijgen er 46 bij en staan in totaal op 203 zetels, een winst van 46. De Groene Partij gaat er met 20 zetels op vooruit en heeft nu 30 zetels. Dit is zeker symbolisch een zware nederlaag voor de regeringsleider.

Voor het eerst in decennia verliest de Conservatieve Partij van Boris Johnson de controle over het Londense stadsdeel Wandsworth. De linkse oppositiepartij Labour krijgt ook onder meer Westminster, Barnet en Southampton in handen. Ook in de rest van Engeland gaat Labour erop vooruit, maar minder spectaculair dan het had gehoopt. De liberaal-democraten halen dan weer Hull binnen en maken in heel Engeland een inhaalbeweging.

Bij de parlementsverkiezingen in december 2019 boekte de Conservatieve partij onder leiding van Boris Johnson nog een historische overwinning, met beloftes om de Brexit te realiseren en de bijbehorende politieke impasse te beëindigen. Maar twee jaar later hebben de premier en zijn partij aan populariteit ingeboet door een reeks schandalen.

Partygate

Slechts een deel van de stemmen is vannacht geteld. Later op vrijdag kan er nog wat veranderen, maar het lijkt erop dat de kiezers de partij van de Britse premier afstraffen na het Partygate-schandaal. Johnson stond onder druk omwille van de illegale lockdownfeestjes. In december vorig jaar raakte immers bekend dat er, ondanks de geldende coronamaatregelen, feestjes hadden plaatsgevonden in de ambtswoning van de premier. Johnson kreeg een boete en de conservatieve partijleden stonden zelfs op het punt een motie van wantrouwen in te dienen tegen de regering-Johnson.

• Britten zeggen vertrouwen in Boris Johnson op

Partygate is echter niet langer het enige wat de Britten bezighoudt. Ook de torenhoge inflatie kan Johnsons positie ondermijnen.

Ook in Schotland en Wales konden de kiezers nieuwe gemeente- en districtrsraden kiezen. Het tellen moet daar nog beginnen, net als in Noord-Ierland, waar een nieuw regionaal parlement werd gekozen.