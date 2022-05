Hoe Pim Fortuyn nog altijd zijn schaduw werpt over Nederland én Vlaanderen

Twintig jaar geleden werd politicus Pim Fortuyn in koelen bloede neergeschoten door een linkse activist. Ondanks zijn korte carrière heeft Fortuyn politiek Nederland voorgoed veranderd.

6 mei 2002, iets na 6 uur ’s avonds. Pim Fortuyn heeft er net een interview opzitten bij Radio 3FM en loopt de parking van het Mediapark in Hilversum op. Vlak voor hij zijn auto kan bereiken ziet hij een man naar zich toe lopen met een pistool. De man, later geïdentificeerd als milieuactivist Volkert van der Graaf, loopt om Fortuyn heen en haalt de trekker drie keer over. Fortuyn stort levenloos neer. Amper negen dagen voor de verkiezingen gaat er een schokgolf door Nederland. De politicus Pim Fortuyn, die met zijn gelijknamige kieslijst op weg was naar een ongeziene verkiezingsoverwinning, was vermoord vanwege zijn politieke ideeën.

Vandaag is het exact twintig jaar geleden dat Fortuyn het leven liet. Maar zijn geest waart nog steeds rond bij onze noorderburen. En dat heeft niet enkel met zijn druk gedocumenteerde dood te maken. Toen hij nog leefde joeg hij ongeziene stroomstoten door de Nederlandse politiek. Voornamelijk door onophoudelijk in te beuken op de politieke elite, het establishment dat in zijn ogen helemaal vastgeroest zat, verknocht aan de macht.

Hij probeerde de ‘maakbaarheidsgedachte’ te lanceren: het idee dat met de juiste ingrepen, en de juiste leider, het hele beleid omgegooid kon worden. Het Torentje in Den Haag, het toonbeeld van achterkamerpolitiek waar huidig premier Mark Rutte nog steeds zijn vergaderingen houdt, wou Fortuyn bijvoorbeeld omvormen tot bezemkast. ‘Het verfrissende van Pim Fortuyn was dat hij twintig jaar geleden het idee terugbracht dat in de politiek van alles mogelijk was’, schrijft biograaf Leonard Ornstein in NRC. ‘Ten tijde van Paars-II was de politiek in een technocratisch universum veranderd, bevolkt door carrièrepolitici en invloedrijke, niet democratisch gekozen ambtenaren. Fortuyn brak in 2002 de ijzeren ring van de Haagse, paarse politici en beleidsmakers die van de politiek een onneembare vestiging hadden gemaakt.’

Foto: rikken/sunshine

Populist

In Rotterdam, waar Fortuyn in 1990 ging wonen, hebben die anti-establishment ideeën echt vorm gekregen. Daar zag hij een verpauperde, onveilige stad, en kon hij met eigen ogen de kloof vaststellen tussen de ivoren toren-politiek uit Den Haag en de realiteit in de steden.

Zijn ideeën stoelde hij oorspronkelijk op links gedachtegoed. Hij was immers marxistisch socioloog van opleiding en doctoreerde op sociale thema’s. Fortuyn probeerde trouwens ook tevergeefs door te stoten binnen de PvdA, de sociaaldemocratische partij. Uiteindelijk brak hij los uit het partijpolitieke kader om de besognes van ‘de gewone Nederlander’ te kunnen capteren. Compromisloos.

Én hij speelde er handig op in. ‘Opvallend en revolutionair bij Fortuyn was zijn politieke handtekening: zijn theatrale stijl van debatteren en manifesteren’, schrijft Ornstein. ‘Fortuyn als merk met de hondjes, de slogans, de butler, de maatpakken, stropdassen en het kale hoofd als stijlstatement. Hij maakte zijn stijl dienstbaar aan zijn politieke boodschap.’ Voor André Krouwel, politicoloog aan de VU Amsterdam, is die combinatie van anti-establishmentretoriek en zijn theatrale stijl wat Fortuyn een populist maakt.

Extreemrechts

In een latere fase van Fortuyns carrière kwam daar nog een aspect bij: islamkritiek. Toen hij in 2002 liet optekenen dat de islam een ‘achterlijke religie’ was, blies hij eigenhandig zijn partij ‘Leefbaar Nederland’ op en moest hij verder met zijn eigen lijst.

Uit een podcast van NRC over het leven van Fortuyn komt duidelijk naar voren dat een reis naar Indonesië hem heel afkering maakte tegenover islamfundamentalisme. Hij kwam terug naar Nederland met forse ideeën over migratie en integratie. Het leverde hem het etiket ‘extreemrechts’ en ‘racist’ op. Huidig Nederlands extreemrechts, Geert Wilders en Thierry Baudet op kop, laten daarom ook geen kans onbenut om zichzelf in de markt te zetten als Fortuyns erfgenamen.

Volgens politicoloog Matthijs Rooduijn (UAmsterdam) zijn ze dat niet. Omdat Fortuyn niet extreem was. ‘Met de bril van nu was Fortuyn relatief gematigd’, schrijft hij in NRC. ‘Inmiddels geloven we als politicologen dat Fortuyn niet in het rijtje van radicaal-rechts thuishoort. Populistisch was hij zeker. Maar radicaal-rechts? Dat is moeilijk vol te houden als het politieke midden van nu veel van Fortuyns ideeën zonder enige terughoudendheid uitdraagt.’

Foto: rikken/sunshine

Professor Krouwel is het daarmee eens. ‘Geert Wilders is niet de erfgenaam van Fortuyn. Fortuyn heeft wel de weg opengelegd voor Wilders. Maar ze lijken helemaal niet op elkaar. Zowel Wilders als Thierry Baudet zijn erg conservatief. Ze zien de EU als een christelijke, traditionele samenleving. Maar Fortuyn moest gewoon niets van religie weten. Niet van de islam, maar ook niet van het christendom. Hij benoemde dat fors omdat hij vond dat radicale islam een bedreiging was voor zijn eigen vrijheden, zeker omdat hij zelf homo was.’

Ook Joost Eerdmans, die destijds politicus was voor de Lijst Pim Fortuyn omschrijft zijn overleden vriend niet als extreemrechts. ‘Fortuyn heeft het migratiedebat, in combinatie met de mislukte integratie, als een van de eersten durven aansnijden. Maar heel onderbouwd, in tegenstelling tot extreemrechts. Geert Wilders wilde in zijn voetsporen treden maar gaat nu véél verder in de standpunten over migratie.’

Eerdmans is vandaag partijvoorzitter van JA21, waar ook Derk Jan Eppink lid van is. Hij omschrijft de partij als ‘overtuigd fortuynistisch’. Populisme-expert Koen Vossen (Radboud Universiteit Nijmegen) ziet JA21 inderdaad ‘het gematigde populisme incorporeren’. ‘Eerdmans profileert zich als de populist waar wel zaken mee te doen is.’

De Vlaamse Fortuyn

Ook in Vlaanderen is Fortuyn nog steeds een figuur die de politiek inspireert. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken claimt niet de erfgenaam te zijn van Fortuyn. ‘Daarvoor heb ik teveel respect voor hem’, zegt hij. Maar hij noemt Fortuyn wel spontaan zijn ‘politieke vader’ als we hem opbellen. Hij kan de Nederlander ook woordelijk citeren. ‘Mijn politieke bewustzijn en Fortuyn gaan hand in hand.’

Nochtans argumenteren verschillende politicologen dat het Vlaams Belang, net als Geert Wilders, heel verschillend is van Fortuyn. ‘Fortuyn wilde niets te maken hebben met figuren als Jean-Marie Le Pen en partijen als het Vlaams Belang. Hij werd zelfs boos als mensen hem daarmee vergeleken’, zegt Koen Vossen. ‘Populisme is een dunne ideologie die altijd samengaat met iets anders. Bij uiterstrechts is dat conservatisme. Maar Fortuyn was niet conservatief, wél liberaal populistisch. Hij wilde het liberale Nederland beschermen.’

Vossen ziet dan ook meer gelijkenissen met onze Jean-Marie Dedecker bijvoorbeeld. Zijn collega Krouwel ziet ook gelijkenissen met wijlen Jean-Pierre Van Rossem. Zowel Dedecker, Van Rossem als Fortuyn kun je catalogeren als doorgedreven liberaal, anti-establishment, einzelgängers ook, die het partijlandschap op hun kop zetten. ‘Alleen kan bijna niemand tippen aan het charisma van Pim Fortuyn’, meent Krouwel.