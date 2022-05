Sportjournalist Eddy Demarez opnieuw aan de slag

Eddy Demarez, sportjournalist voor de VRT, zal dit weekend opnieuw op het scherm te zien zijn. Hij werd een tijd geschorst na ongepaste opmerkingen over het nationale vrouwenbasketbalteam Belgian Cats.

Via een interview met presentatrice Linde Merckpoel op het VRT-platform VRT.Nu kondigt de openbare omroep de terugkeer van Eddy Demarez aan. Vanaf dit weekend zal hij opnieuw te zien zijn op televisie als presentator en commentator.

In het interview blikt Demarez terug op de afgelopen maanden. Hij spreekt over een sterk gevoel van schaamte sinds hij via een Facebook-livesessie werd betrapt op beledigende uitspraken over de Belgian Cats. Die bewuste uitzending duurde langer dan gepland, waardoor Demarez’ commentaren vlak na de livesessie voor iedereen hoorbaar waren.

‘Stel je voor dat je aan de koffiemachine staat te roddelen en de persoon waarover je het hebt, staat plots achter je. Dat gevoel, maar dan maal een miljoen of drie’, zegt Demarez.

Werkgroep

Demarez nam enkele maanden om te bezinnen. Hij praatte met heel wat vrouwelijke atleten en ging naar de psycholoog. Om te tonen dat hij het goed meent, stond hij mee aan de wieg van de nieuwe werkgroep ‘vrouwensport en diversiteit’.

‘Ik heb iets gedaan met mijn fout. En dat vind ik het belangrijkste’, zegt Demarez daarover.