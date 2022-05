Weerbericht | Wisselend bewolkt, al blijft het oppassen voor een plaatselijke bui

Vrijdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. In de namiddag wordt het geleidelijk aan meer bewolkt en is er kans op een plaatselijke bui. Het kwik klimt tot 17 graden aan zee en 22 graden in het binnenland. Dat meldt het KMI.

In de loop van de nacht trekken er wolken over het land die in de loop van de ochtend ook regen kunnen veroorzaken in het westen van het land. De minima schommelen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 12 graden in Laag-België.

Zaterdag begint zwaarbewolkt, met wat lichte regen. Daarna wisselen opklaringen en buien elkaar af. Het kwik boet enkele graden in bij maxima tussen 14 en 20 graden.

Moederdag wordt vrij zonnig en droog, al kan er in de Ardennen wel een bui vallen. De temperaturen blijven nagenoeg ongewijzigd.

Begin volgende week komt de zon er steeds vaker door en klimt het kwik naar temperaturen van om en bij de 25 graden.