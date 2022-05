Net geen stunt voor David Goffin: Rafael Nadal redt vier matchballen in Madrid

David Goffin zorgde op het WTA-tornooi op het Spaanse Masters 1.000-toernooi in Madrid bijna voor een grote stunt. In de derde ronde verloor hij van de Spaanse vedette Rafael Nadal in drie sets: 6-3, 5-7 en 7-6 (11-9). In de beslissende tiebreak kon Goffin vier matchballen niet benutten. De wedstrijd duurde drie uur en tien minuten.

Het was de zevende keer dat Goffin en Nadal tegen elkaar stonden. Goffin kon daar twee van winnen en was er ook nu dicht bij. In de eerste set was Nadal (nummer vier van de wereld) sterker maar in de tweede begon de Belg, nummer 60 van de wereld, steeds beter te spelen. Het leverde hem finaal setwinst op. De derde set was een thriller die beslist werd in de tiebreak. Goffin kon vier keer serveren voor de match, maar net dan haalde Nadal zijn beste tennis boven. De Spanjaard kon zijn vierde matchbal wel benutten.

In de kwartfinales speelt Nadal tegen zijn landgenoot Carlos Alcaraz of de Brit Cameron Norrie.

Eerder op donderdag wist ook titelverdediger Alexander Zverev zich van een plaats bij de laatste acht te verzekeren. De Duitse nummer drie van de wereld, tweede reekshoofd in Madrid, zag zijn Italiaanse tegenstrever Lorenzo Musetti (ATP-63) opgeven in de tweede set. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP-10), die Italiaan Jannik Sinner (ATP-12) met 6-1 en 6-2 uitschakelde.