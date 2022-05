José Mourinho versus Cyril Dessers: AS Roma en Feyenoord spelen eerste finale van Conference League

AS Roma en Feyenoord spelen op woensdag 25 mei de finale van de Conference League. Roma schakelde Leicester City, Feyenoord hield stand in Marseille.

AS Roma begon sterk aan de terugmatch in hun halve finale. Al na elf minuten kopte spits Tammy Abraham het team van coach José Mourinho op 1-0. De heenmatch in Leicester eindigde op 1-1, de Romeinen zaten dus meteen op rozen. Leicester, met Youri Tielemans in de basis en Timothy Castagne op de bank, moest ten aanval trekken. Dat lukte niet meteen en de spelers gingen rusten bij een 1-0-stand. Na de rust kwamen de Britten beter in de wedstrijd, maar scoren lukte niet meer. Castagne mocht invallen na 69 minuten.

Veel sfeer en veel rook in het Stade Vélodrome van Marseille, waar de thuisploeg in de terugmatch tegen Feyenoord een 3-2-nederlaag uit de heenmatch oest goedmaken. Bij Feyenoord startte Cyriel Dessers, vorige week goed voor twee doelpunten in De Kuip, in de basis. Bij Marseille stond verdediger Luan Peres (ex-Club Brugge) in de basis maar moest goudhaantje Dimitri Payet al na een halfuur geblesseerd naar de kant. Er werd stevig getackeld, maar niet gescoord. Feyenoord kreeg zelfs de beste kansen en mag verdiend naar de finale. Die wordt op woensdag 25 mei gespeeld in het Albanese Tirana.