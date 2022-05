Minstens drie doden bij aanslag aan Westelijke Jordaanoever in Israël

In El’ad, een Israëlische stad nabij de Westelijke Jordaanoever, zijn donderdagavond minstens drie mensen om het leven gekomen. Vier anderen zouden gewond zijn geraakt, twee van hen zouden zich in kritieke toestand bevinden. Dat meldt Magen David Adom, het Israëlische equivalent van het Rode Kruis.

Volgens de Magen David Adom zijn er, behalve de drie doden, nog twee personen in kritieke toestand. Twee mensen raakten lichtgewond bij de aanslag. Een dader had het vuur geopend, terwijl een andere dader passanten te lijf ging met een pijl, meldt de politie. Er werden wegversperringen opgezet in het gebied en een politiehelikopter zette de achtervolging in op een verdacht voertuig.

Het is de zesde aanslag sinds 22 maart, toen vier mensen gedood werden in het zuiden van Israël. In totaal zijn sindsdien al zeventien Israëlische slachtoffers om het leven zijn gekomen. Twee aanslagen werden gepleegd door Israëlische Arabieren, die de terreurgroepering Islamitische Staat (IS) aanhingen. Twee andere aanslagen werden door Palestijnen uit de bezette Westelijke Jordaanoever uitgevoerd.

Heroplaaiende spanningen

Na de eerste aanslagen hebben de Israëlische strijdkrachten een reeks operaties uitgevoerd op de bezette Westelijke Jordaanoever. Het leger kreeg van premier Naftali Bennett ‘geen enkele beperking meer geldt in de strijd tegen terreur’. Een raket vanuit de Gazastrook werd door Israël beantwoord met bombardementen. Sinds 22 maart zijn bij die operaties minstens 26 Palestijnen gedood. Ook aan de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem was het tijdens de paasvakantie zo onrustig. De oplopende spanningen bracht Amerikaanse en Arabische diplomaten ertoe om tot rust aan te manen.