Podcasttips | Wat bezielt iemand om boeven te vangen in superheldenpak

Wat als een gewone burger besluit om het werk van een superheld op te knappen? Seattle had Phoenix Jones, maar zoals dat wel vaker gaat in het echte leven, liep het niet goed af. Ook de personages in Reisjes naar de overkant gaan telkens een slechte afloop tegemoet, gelukkig met een vleugje humor. Nog meer humor en verbazing vind je in Blauwe M&M’s.

Moeten we af van studentendopen? De zaak-Reuzegom stelt de kwestie al jarenlang op scherp. Maar ook voor de dood van Sanda Dia waren er al studentenverenigingen die afscheid namen van het ritueel. Is het pesten of plezier? Debaters Josephine Dapaah en Christoph Meeussen zoomen in op de argumenten pro en contra in Groot gelijk.

Beluister ‘Groot gelijk’ >

Terwijl de zaak-Reuzegom op de lange baan is geschoven, start morgen in Tongeren het assisenproces omtrent de moord van drugsbaron Silvio Aquino. Die werd in augustus 2015 in koelen bloede ‘geliquideerd’ in hartje Limburg. Gerechtsjournalist Mark Eeckhaut werpt een blik op het dossier dat leest als een filmscenario.

Beluister ‘DS Vandaag’ >

Nog meer verontrustend nieuws uit de onderwereld: op een telefoon van Ridouan Taghi zijn foto’s aangetroffen van een gemartelde vrouw. Allicht gaat het om Naima Jillal, de ‘godmother’ van de drugsmaffia. Zij wordt al sinds 2019 vermist. Jan Meeus, misdaadverslaggever bij NRC en host van de podcast Cocaïnekoorts, vertelt over het weinige dat er bekend is van ‘tante Naima’.

Beluister ‘NRC Vandaag’ >

1. ‘The superhero complex’: niet alle capedragers zijn helden

Sommige podcasts hebben zo’n onweerstaanbaar uitgangspunt dat je wel moet luisteren. The superhero complex is er zo een. Journalist David Weinberg probeert het ware verhaal achter ‘real life superhero’ Phoenix Jones uit te vissen. Van 2011 tot 2014 verscheen hij in het nieuws als leider van de Rain City Superhero Movement, een groep ‘superhelden’ die de wacht hielden over de straten van Seattle.

Wat kan hier in hemelsnaam misgaan? Aangezien dit het echte leven is: heel wat. Phoenix Jones is ondertussen uit de gratie gevallen bij zijn collega-superhelden en loopt rond met een strafblad voor het dealen van drugs. Zelf beweert hij dat de politie hem erbij gelapt heeft. Onder het mom van boeven vangen, had de gemaskerde held de gewoonte om zich te mengen in straatgevechten. De politie maakte er geen geheim van dat ze zijn bemoeienissen liever kwijt dan rijk waren.

Journalist David Weinberg doet zijn best om de ‘superheld’, geboren als Benjamin Fodor, af te schilderen als een moreel ambigu personage. Het ene moment is hij er, net als Fodors voormalige vrienden, van overtuigd dat hij te maken heeft met een sociopathische klootzak. Het andere moment vindt hij hem een briljante geest. Het lastige daarbij is: I don’t buy it.

Wanneer je Fodor hoort spreken, komt hij niet bepaald over als een groot licht. Het is dan ook moeilijk te geloven dat Weinberg meegaat in zijn dubieuze verhalen. Zou het niet waarschijnlijker zijn dat de journalist vooral meegaat in zijn eigen verhaal? Dat van een onweerstaanbaar goed uitgangspunt dat alles in zich heeft om een podcasthit te worden? Daar hebben de makers geld voor over. Phoenix Jones kreeg duizenden dollars voor zijn medewerking. De makers geven dat grif toe en argumenteren ook waarom, maar dat belet niet dat ze zich hiermee in journalistiek zeer troebel water begeven.

Enfin, enig wantrouwen is dus op zijn plaats. Maar als je wil weten wat echte mensen bezielt om over de straten te patrouilleren als gemaskerde helden, dan is The superhero complex nog altijd een fascinerend exposé.

Beluister ‘The superhero complex’ >

Je komt onder meer te weten waarom Madonna zo vaak te laat is. Foto: NPO/3FM

2. ‘Blauwe M&M’s’: wilde verhalen uit de backstage

Atze de Vrieze strikes again. De Nederlandse muziekjournalist maakte al het bijzonder entertainende Weird hit wonder (zeg maar, de Song explodervoor foute hits), en houdt wekelijks de vinger aan de pols van de muziekindustrie in De Machine. Samen met collega Timo Pisart sprokkelt hij de strafste backstage-verhalen uit de muziekindustrie.

Blauwe M&M’s, allicht een verwijzing naar de legendarische rider van Van Halen, stelt niet teleur. De boekers, programmatoren en managers delen gretig hun sappigste anekdotes. In de eerste aflevering hoor je over de chaos achter de schermen wanneer Drake zijn kat stuurt naar een reeds uitgesteld concert. En wat doe je als een van de meest beruchte Amerikaanse rappers je tijdslot dreigt in te palmen op een festival?

De anekdotes vormen uitermate geschikt luistervoer na een lange werkdag. Wanneer je het verhaal hoort over een headliner die luttele uren voor showtime van de aardbol verdwenen lijkt, besef je dat jouw werkdag alles bij elkaar geteld eigenlijk wel goed meeviel.

Beluister ‘Blauwe M&M’s’ >

Mariek van Hooff laat haar verbeeldingen de vrije loop. Foto: Rijksmuseum

3. Kortverhalen met een gitzwart randje

Op het DS podcastfestival vond je werkelijk in elke hoek van het Kursaal een ontdekking voor het oor. Zelfs in de toiletten. Daar speelden de ‘podcastjes’ van theatermaakster en kinderboekenschrijfster Marieke van Hooff. Haar intrigerende kortverhalen zijn gelukkig niet besloten tot het kleinste kamertje. Je vindt ze nu ook in onze podcastapp.

In Reisjes naar de overkant laat de schrijfster haar fantasie de vrije loop. Na drie minuten komt een verzonnen personage telkens op een onverwachte manier aan zijn of haar einde. De montage verraadt van Hooffs achtergrond in het theater en creëert een knusse luisterervaring, telkens met een gitzwart randje. Deze ‘podcastjes’ laten je achter met een brede glimlach.

Beluister ‘Reisjes naar de overkant’ >

Hopelijk vind je hier weer voldoende moois om de week door te komen. Ben je tevreden over de selectie? Of heb je zelf nog tips? Schrijf me op podcasttips@standaard.be

Veel luisterplezier!

Als je deze tips op je smartphone leest, openen de afleveringen rechtstreeks in de podcast-app van De Standaard. Zo kun je ze meteen beluisteren. Alle tips die in deze nieuwsbrief staan, vind je in de app ook onder de knop ‘Ontdekken’. Heb je de app nog niet? Download hem hier.